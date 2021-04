V Bratislave a Košiciach môže štrajk na hodinu paralyzovať MHD

Bratislava 12. apríla (TASR) – V Bratislave a Košiciach môže byť mestská hromadná doprava (MHD) v pondelok ráno na hodinu paralyzovaná. Vodiči tunajších dopravných podnikov sa totiž od 8.00 do 9.00 h zapoja do výstražného štrajku. Vozidlá MHD ostanú v tom čase stáť na konečných zastávkach. Spoje smerujúce k nemocniciam a školám budú jazdiť. Dopravný podnik mesta Prešov sa zapojí len do takzvaného podporného štrajku. Na svoje vozidlá vyvesí stužky a oznamy.



Výstražný štrajk vyhlásili zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov. Chcú ním upozorniť, že štát stále finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek MHD i prepúšťanie.



"Nechceme cestujúcich mať ako rukojemníkov, ale rovnako nechceme, aby verejná doprava skončila ako v 80. rokoch minulého storočia, keď sa do autobusov nedalo nastúpiť, lebo boli také preplnené. Reálne hrozí rušenie liniek MHD, a teda aj hromadné prepúšťanie," povedal pre TASR predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu Dopravný podnik Bratislava (DPB) Július Orbán.



Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov, ktoré prevádzkujú MHD v mestách Bratislava, Košice a Prešov, vstúpili 23. marca do štrajkovej pohotovosti. Cestujúcich sa nedotkla, ale bola viditeľná napríklad označením na vozidlách. Prevádzkovatelia MHD v mestách Bratislava, Košice, Prešov a Žilina už vo februári upozorňovali, že situácia vo verejnej doprave je po januári kritická a bez pomoci od štátu môže prísť k rušeniu liniek a k prepúšťaniu. Výpadok tržieb v dôsledku koronakrízy označili za enormný.



Napríklad výpadok tržieb bratislavského dopravného podniku sa od začiatku pandémie vyšplhal na 25 miliónov eur. "Dopravné firmy na celom Slovensku, ktoré zabezpečujú MHD v 54 mestách, môžu čerpať prvú pomoc od štátu za výpadok tržieb z cestovného, okrem štyroch dopravných podnikov (vrátane DPB), v ktorých pracuje spolu 5000 ľudí," upozorňuje DPB. V bratislavskej MHD už nepremáva šesť liniek s menším dopytom cestujúcich a v prípade, ak štát nedorieši finančnú kompenzáciu, môžu byť podľa dopravcu obmedzené aj ďalšie linky.



Ministerstvo dopravy pre TASR v uplynulých mesiacoch opakovane uviedlo, že nemá zákonnú a ani finančnú možnosť, ako koronakrízou zasiahnutým mestským dopravným podnikom pomôcť. Deklarovalo však, že hľadá spôsoby, ako situáciu riešiť. Rezort videl možný priestor v rámci pripravovanej schémy pomoci pre cestnú dopravu. Pre koaličnú krízu sa však tieto návrhy v marci nedostali na koaličnú radu.



V piatkovom (9. 4.) stanovisku ministerstvo dopravy pre TASR skonštatovalo, že po vzájomnej dohode si problematiku finančnej pomoci samosprávam, pod ktoré dopravné podniky patria, zobral rezort financií. Ministerstvo financií na otázky doteraz neodpovedalo.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) uplynulý víkend uviedol, že vláda naďalej hľadá najefektívnejší spôsob pomoci tomuto sektoru. Ako spresnil, čakali na dáta od samospráv, tie koncom februára prišli a ukázali, že mestá nedopadli tak zle, akoby mohli. Napriek tomu si myslí, že "vykopávať otvorené dvere" počas rokovania, nie je cesta. "Štrajkovať, keď s niekým rokujem, nedáva zmysel," vyhlásil v Sobotných dialógoch v RTVS.