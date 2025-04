V Česku začal jazdiť prvý autonómny vlak v Európe

Praha 4. apríla (TASR) - Na českej železnici začal jazdiť prvý autonómny vlak v Európe. Súpravu, ktorú neriadi rušňovodič, v piatok predstavila spoločnosť AŽD (bývalý podnik Automatizácia železničnej dopravy) a česká Správa železníc. Premávať bude v okrese Jičín v Královohradeckom kraji. Hoci vlak obsluhu nepotrebuje, rušňovodič na jazdu zatiaľ dohliada, pretože súčasné české zákony plne autonómnu jazdu nedovoľujú. Cestujúcich prvýkrát odvezie v sobotu, informuje spravodajkyňa TASR.



Podľa generálneho riaditeľa Správy železníc Jiřího Svobodu je vlak vybavený pokročilými senzormi, kamerami a umelou inteligenciou a dokáže v reálnom čase vyhodnocovať svoje okolie a prispôsobovať sa aktuálnej situácii. Cestujúci môžu dáta sledovať na displeji vo vlaku. „To, čo dnes testujeme na jednej trati, sa v budúcnosti môže stať bežnou súčasťou železníc po celej krajine,“ napísal Svoboda na sociálnej sieti.



AŽD pripomenula, že autonómne vlaky sa používajú napríklad na letiskových termináloch či v mestských dopravných systémoch, ktoré sú chránené koridormi. Nasadenie tohto vlaku v otvorenej krajine, kde sa nachádzajú železničné priecestia a premávku môžu ovplyvniť nečakané situácie, je však podľa nej v Európe prelomovou inováciou.



Zvolená trať Kopidlno - Dolní Bousov je dlhá 24 kilometrov. Autonómny vlak na nej bude v roku 2025 jazdiť s cestujúcimi len vo vybraných víkendových a prázdninových termínoch. Spoločnosť AŽD však zdôraznila, že vývoj autonómnych technológií u nich veľmi rýchlo postupuje. Lokálnu trať, na ktorej zabezpečuje dopravu v Úsťanskom kraji, by chcela plne autonómnu do roku 2030.



„Cestujúci si budú pri plne autonómnej premávke v budúcnosti asi chvíľu zvykať na to, že na stanovisku rušňovodiča nebude nikto sedieť a o všetkom budú rozhodovať superrýchle a bezpečné počítače s umelou inteligenciou a schopnosťou učiť sa, s využitím kamier, lidarov, ďalších senzorov a komunikácie s traťovou časťou, ktoré tak spoločne vo výsledku dokážu vidieť oveľa ďalej než rušňovodič a nikdy nepodľahnú únave,“ priblížil generálny riaditeľ AŽD Zdeněk Chrdle.



Celý systém sa zatiaľ zdokonaľuje. Rovnako je snaha na tom, aby sa autonómna prevádzka vlakov v ČR kodifikovala a bolo tak po legislatívnej stránke možné, aby na ich bezpečnosť rušňovodič dozeral z iného pracoviska a nemusel v ňom byť pri jazde fyzicky prítomný.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)