Demänovská Dolina 8. decembra (TASR) – Individuálna automobilová doprava v Demänovskej Doline bude fungovať v novom režime. Do platnosti vstúpi od otvorenia prevádzky lyžiarskeho strediska Jasná Nízke Tatry. Cieľom je znížiť záťaž na životné prostredie a motivovať ľudí na bezplatné parkovanie v podhorí, častejšie využívanie hromadnej dopravy či zdieľanie áut.



"Koncept je postavený na štyroch základných pilieroch. Ide o zvýhodňovanie návštevníkov využívajúcich hromadnú dopravu, zvýšenie intenzity kyvadlovej dopravy, obmedzenie parkovania na nelegálnych parkovacích plochách a spoplatnenie parkovísk v stredisku," priblížil Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts.



Prioritou je motivovať návštevníkov, aby autá odstavovali na bezplatnom záchytnom parkovisku Pavčina Lehota na začiatku doliny a odtiaľ sa do strediska dopravovali kyvadlovou dopravou. "Na tento účel sme s obcou a prevádzkovateľom strediska posilnili kapacity kyvadlovej dopravy o tretinu v porovnaní s uplynulými obdobiami. Chceme, aby sa tento druh dopravy stal prvou voľbou pre návštevníkov, preto mu budeme venovať veľkú pozornosť," uviedla riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková.



K zníženiu počtu zaparkovaných áut v najvyššie položených častiach strediska má prispieť aj zrušenie nelegálnych parkovacích plôch, ku ktorému pristúpili v spolupráci s urbármi. Ďalším pilierom zníženia intenzity dopravy by malo byť zdieľanie. "Chceme zvýšiť vyťaženie automobilov jazdiacich dolinou tak, aby sa ľudia spájali a nechodili do strediska v poloprázdnych autách. Aby viac zdieľali svoje voľné miesta. Môžu odstaviť auto na bezplatnom záchytnom parkovisku a odtiaľ sa vyviezť hore skibusom alebo jedným autom namiesto troch," vysvetlila starostka obce Demänovská Dolina Ľubomíra Klepáčová, podľa ktorej tak návštevníci získajú pohodlie auta, ušetria na parkovnom a pomôžu doline.



Všetky ostatné oficiálne parkovacie miesta prevádzkované lyžiarskym strediskom aj ďalšími subjektmi budú spoplatnené.