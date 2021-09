V prípade D1 Turany – Hubová sa ešte uskutočňuje tzv. vodná EIA

Bratislava 12. septembra (TASR) – V prípade diaľnice D1 Turany – Hubová v súčasnosti prebieha následné posúdenie stavby, tzv. vodná EIA. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR s tým, že súťaž na tento úsek môže byť vyhlásená až po ukončení posudzovania a získaní právoplatného územného rozhodnutia.



D1 Turany - Hubová je posledný úsek diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami, ktorý ešte nie je rozostavaný. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) ešte vo februári naznačil, že tento úsek by sa mohol realizovať formou PPP projektu (projekt verejno-súkromného partnerstva). Vtedy priblížil, že už zadal PPP sekcii rezortu dopravy úlohu, aby zozbierala všetku potrebnú dokumentáciu na to, aby mohli prípadne zvážiť túto formu financovania.



"O tom, či sa projekt bude stavať formou PPP projektu, rozhoduje vláda SR so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti. Projekt musí prejsť procesom prípravy podľa jednotlivých postupov, ktoré sú stanovené v metodike Ministerstva financií SR," skonštatoval rezort dopravy v aktuálnom stanovisku pre TASR.