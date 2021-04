V prístave Hamburg sa obnovil obvyklý tok dopravy

Hamburg 11. apríla (TASR) - V severonemeckom prístave Hamburg, treťom najväčšom nákladnom termináli v Európe, sa obnovil "normálny tok" dopravy po dočasnej blokáde Suezského prieplavu. Informoval o tom šéf prístavu v Hamburgu Jörg Pollmann.



"Od budúceho týždňa očakávame, že prístav bude plný," povedal Pollmann pre agentúru DPA po tom, ako dopravu cez kľúčový prieplav na viac ako týždeň zastavila zaseknutá nákladná loď.



Hoci je počet kotvísk v Hamburgu obmedzený, Pollmann podľa všetkých dostupných informácií počas nasledujúcich desiatich dní predpokladá normálny tok lodí a neočakáva "dopravnú zápchu".



Zablokovanie Suezského prieplavu koncom marca 400 metrov dlhou loďou Ever Given podľa neho neovplyvnilo prevádzku v Hamburgu. Takmer 400 nákladných lodí, ktoré uviazli v Suezskom prieplave totiž smerovalo do rôznych častí sveta.