Varšava rokuje o vysokorýchlostnej železnici do Berlína a Prahy

Lodž 13. februára (TASR) - Poľsko podporuje plán Európskej komisie na prepojenie európskych metropol vysokorýchlostnými železnicami a vedie rokovania s Nemeckom a Českom o spojení Varšavy s Berlínom a Prahou. Vyhlásil to vo štvrtok poľský minister infraštruktúry Dariusz Klimczak na medzinárodnej konferencii o európskom dopravnom systéme TEN-T v Lodži. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



"Od začiatku môjho pôsobenia vo vláde som presadzoval, aby takéto spojenie vzniklo v prvom rade s Berlínom a Prahou. Som rád, že poľské návrhy sa stali súčasťou európskej dopravnej stratégie," povedal Klimczak.



Plán predpokladá predĺženie budovanej 480-kilometrovej vysokorýchlostnej trate Centralny Ypsilon, ktorá spojí Varšavu, budúce veľkokapacitné letisko CPK, Lodž, Poznaň a Vroclav. Z Poznane by mala pokračovať do Berlína a z Vroclavu do Prahy.



Český minister dopravy Martin Kupka na konferencii zdôraznil, že vysokorýchlostná železnica bude dôležitou súčasťou európskej dopravnej siete a poskytne ekologickú alternatívu k leteckej doprave.



V súčasnosti cesta vlakom z Varšavy do Berlína trvá viac ako päť hodín a do Prahy vyše osem hodín. Nová železničná infraštruktúra by mala tieto časy výrazne skrátiť.



Podľa harmonogramu má byť úsek vysokorýchlostnej trate medzi Varšavou a Lodžou dokončený do roku 2032, ďalšie časti do Poznane a Vroclavu do roku 2035. Vlaky by na nej mali jazdiť rýchlosťou 300 až 320 km/h.



Klimczak tiež uviedol, že Poľsko chce počas svojho predsedníctva v Rade EÚ ovplyvniť investičnú politiku v oblasti dopravy a presadiť stabilné financovanie budovania dopravnej infraštruktúry v ďalšom rozpočtovom období EÚ po roku 2027. Celkové náklady na rozšírenie siete TEN-T sú odhadované na 845 miliárd eur, pričom Poľsko potrebuje približne 85 miliárd eur na dokončenie svojich projektov.



Slovensku priame vlakové spojenie s väčšími poľskými mestami chýba, v súčasnosti premáva cez jeho územie len vlak Budapešť - Varšava, ktorý z Bratislavy pokračuje do Česka. V roku 2020 bol zrušený nočný vlak Žilina - Gdyňa a v minulosti premávali vlaky aj na trase Katovice - Bratislava či Krakov - Košice - Budapešť. Obnovenie linky na tejto trase však poľská strana odmietla pre potrebu modernizácie železničnej infraštruktúry.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)