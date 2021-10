Rekonštrukcie ciest prvej triedy by mali pokračovať do roku 2024

Bratislava 16. októbra (TASR) – Stavebné práce na veľkoplošných opravách ciest prvej triedy postupujú. Pokračovať by mali až do roku 2024. Jeden zo zhotoviteľov Združenie Eurovia – Doprastav od apríla obnovilo 20 úsekov ciest po celom Slovensku za viac ako 20 miliónov eur. V rámci projektu už združenie zrekonštruovalo viac ako 78 kilometrov (km) ciest, 667.000 štvorcových metrov (m2) povrchu vozoviek a použilo vyše 151.000 ton asfaltu. Informovala o tom PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Simona Tančáková.



Opravy ciest prvej triedy pozostávajú najmä z frézovania asfaltového povrchu, pokladania geomreží na vystuženie asfaltových vrstiev, kladenia asfaltovej betónovej vrstvy, spevnenia krajníc, rezania priečnych i pozdĺžnych diletačných škár a ich tesnenia. Cieľom realizácie je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.



Najväčší úsek z hľadiska rozlohy, ktorý združenie v rámci projektu obnovilo, je na ceste I/16 a ide o križovatku R2 s I/16 Ožďany – Rimavská Sobota Vinica. Opravilo sa tam takmer 86.500 m2 povrchu. Najmenšia plocha sa obnovila na úseku cesty I/66 Krupina – mesto dlhom 460 metrov. "Najdlhším zrekonštruovaným úsekom je cesta I/51, ktorá spája hranicu okresov Levice/Krupina s obcou Ladzany, kde sa spolu opravilo 9,71 km a položilo sa viac ako 21.000 ton asfaltu. Najmenej asfaltu, teda 97,5 tony, sa použilo na obnovu cesty I/68 Stará Ľubovňa – Chmeľnica," dodala Tančáková.



Zároveň priblížila, že doposiaľ sa najviac úsekov opravilo na strednom Slovensku, a to viac ako 532.000 m2 komunikácií s celkovou dĺžkou takmer 61 km. Na východnom Slovensku sa obnovilo vyše 118.000 m2 povrchu v dĺžke takmer 16 km a na západnom Slovensku sa zatiaľ zrekonštruovalo 16.000 m2 cesty v dĺžke 1,6 km. Počas rekonštrukcie vozoviek využíva združenie okrem klasického kladenia asfaltobetónu aj rôzne technológie ako recyklácia za horúca, recyklácia za studena či emulzný mikrokoberec.



Na Slovensku sa tento rok odštartovali veľkoplošné opravy ciest prvej triedy. Projekt je rozdelený na tri časti, a to západ, stred a východ Slovenska, pričom traja víťazní uchádzači súťažia ešte o práce na konkrétnych úsekoch v elektronických aukciách.