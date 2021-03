Viedenské letisko vlani zaznamenalo prvú stratu vo svojej histórii

Viedeň/Schwechat 4. marca (TASR) - Letisko Viedeň vlani podľa očakávania zaznamenalo výrazné zhoršenie hospodárskych výsledkov. Tržby sa medziročne prepadli o 61,1 % na 333,7 milióna eur. Prevádzkovateľ prvýkrát vo svojej histórii zaznamenal stratu, vlani dosiahla 75,7 milióna eur. Tento rok dúfa letisko v zotavenie leteckej dopravy v druhej polovici roka, ktoré by mu mohlo z tržieb 430 miliónov eur priniesť malý zisk štyri milióny eur.



Vlani prešlo viedenským letiskom 7,8 milióna cestujúcich, pričom tento počet bol naposledy zaznamenaný v roku 1994. V súčasnosti dosahuje počet cestujúcich menej než 10 % predkrízovej úrovne. Letisko pre celý tento rok dúfa, že sa počet cestujúcich zvýši na 40 % predkrízovej úrovne, čo by pre Viedeň znamenalo 12,5 milióna ľudí. V rámci celej skupiny vrátane letísk Malta a Košice by išlo o 15,9 milióna pasažierov. Vzhľadom na tieto prognózy potrebuje letisko trvanie režimu kurzarbeit až do roka 2022, v opačnom prípade hrozí masívne prepúšťanie.



"Ten, kto je očkovaný, imúnny alebo otestovaný s negatívnym výsledkom, musí mať možnosť cestovať. Pretrvávajúce obmedzenia pre očkovaných nie sú opodstatnené," cituje agentúra APA člena predstavenstva Günthera Ofnera. To vyžaduje celoeurópske jednotné minimálne štandardy pre preukazovanie očkovania a testovania.



Tržby letiska Malta sa vlani medziročne prepadli o 67,9 % na 32,2 milióna eur a počet cestujúcich o 76,1 % na 1,7 milióna. Minulý rok uzatvorilo so stratou 4,3 milióna eur. Košické letisko zaznamenalo pokles počtu cestujúcich o 82,6 % zhruba na 100.000 a z tržieb 5,5 milióna eur vykázalo stratu 0,9 milióna eur.



Letisko Viedeň vlani zredukovalo svoje investície o viac než polovicu zo 171,8 na 79,9 milióna eur. Tento rok plánuje obmedziť investície na 62 miliónov eur.