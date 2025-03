Virgin Atlantic sa prvýkrát od pandémie vrátila k zisku

Londýn 31. marca (TASR) - Britská letecká spoločnosť Virgin Atlantic, ktorej väčšinovým vlastníkom (51 %) je konglomerácia miliardára Richarda Bransona Virgin Group, sa v minulom roku prvýkrát od pandémie ochorenia COVID-19 vrátila k zisku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Spoločnosť Virgin Atlantic, v ktorej majú tiež podiel americké Delta Air Lines (49 %), vykázala za rok 2024 zisk pred zdanením a mimoriadnymi položkami vo výške 20 miliónov libier (23,99 milióna eur) v porovnaní so stratou pred zdanením 139 miliónov GBP v predchádzajúcom roku.



K zisku spoločnosti, ktorá je špecialistom na diaľkové lety do Spojených štátov a Karibiku, prispel nárast cestujúcich na 5,6 milióna v roku 2024 z 5,3 milióna v predchádzajúcom roku 2023 vďaka dovolenkám.



„Rok 2024 bol pre Virgin Atlantic zlomovým bodom a vyvrcholením našej transformácie,“ uviedol v pondelok vo vyhlásení generálny riaditeľ Shai Weiss.



Dodal, že očakáva lepšie výsledky v roku 2025. Ale neposkytol konkrétnejšie usmernenia pokiaľ ide o vyhliadky spoločnosti v čase obáv z vplyvu ekonomickej neistoty v USA na dopyt po cestovaní.



Spoluvlastník Virgin Atlantic - Delta Air Lines, pritom 10. marca znížil svoj odhad zisku za 1. štvrťrok pre oslabenie dôvery spotrebiteľov a firiem v USA v dôsledku ciel a obáv z vyšších cien.



Spoločnosť Virgin Atlantic uviedla, že v roku 2024 splatila dlhy z čias pandémie vo výške 174 miliónov GBP, čo by pomohlo podporiť jej financie v budúcnosti. Uviedla, že rok 2024 ukončila s hotovostnou pozíciou 443 miliónov GBP.



(1 EUR = 0,83358 GBP)