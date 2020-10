Výnos z úhrady diaľničných známok v lete hodnotí NDS pozitívne

Bratislava 5. októbra (TASR) – V auguste sa predalo 417.823 kusov elektronických diaľničných známok (eDZ). Príjem z ich úhrady predstavoval viac ako 5 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Za prvých osem mesiacov tohto roka si motoristi zakúpili spolu 2,7 milióna kusov eDZ. Za toto obdobie dosiahol príjem NDS z úhrady známok 63,1 milióna eur. Informovala o tom NDS, ktorá výnos z úhrady eDZ za celé letné obdobie hodnotí pozitívne.



Diaľničiari skonštatovali, že existencia nového koronavírusu, menej áut na cestách a prijaté opatrenia mali vplyv na príjem z úhrady eDZ. „V mesiacoch marec a apríl poklesol príjem z úhrady eDZ o desiatky percent oproti finančnému plánu. V júni sme sa priblížili k plneniu plánu na 96 % a počas júla a augusta bol predaj eDZ taký silný, že priniesol 4-percentný nárast oproti vlaňajšiemu letu,“ vyčíslili.



Na porovnanie, vlani v júli a auguste bol predaj eDZ na úrovni 5,2 milióna eur a 4,8 milióna eur. Tento rok bol predaj diaľničných známok počas júla na úrovni 5,6 milióna eur, augustový príjem z predaja eDZ predstavoval viac ako 5 miliónov eur. „Predaj eDZ ťahá nahor 365-dňová známka, ktorá sa ako jediná z ponúkaných typov eDZ predávala od spustenia jej predaja vo všetkých mesiacoch s výnimkou apríla nad stanovený plán,“ priblížili diaľničiari.



V augustovom predaji bol najväčší záujem o 10-dňovú známku, ktorej sa predalo 307.602 kusov. Nasledujú 30-dňová eDZ so 70.990 predanými kusmi, 365-dňová v počte 38.345 kusov a ročná eDZ s 886 kusmi. Za obdobie január až august vedie rovnako 10-dňová známka v počte 1.263.367 kusov nasledovaná ročnou eDZ so 677.776 predanými kusmi, 365-dňovou s 501.416 kusmi a 30-dňovou eDZ, ktorej sa predalo 293.911 kusov.



Pri slovenských vodičoch si prvenstvo drží ročná eDZ. Vodiči so zahraničnými značkami si najčastejšie kupujú 10-dňovú známku. August zároveň nepriniesol zmenu v predaji eDZ podľa krajiny registrácie vozidla. Po Slovákoch si naďalej najviac diaľničných známok kupujú Česi, Poliaci a Nemci. V auguste medziročne vzrástli platby kartou, respektíve bankovým prevodom, o takmer 17, respektíve 62 %. Naopak, hotovosť klesla o viac ako 13 %.