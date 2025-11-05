Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
< sekcia Ekonomika

Výstavba novej cyklotrasy v Poprade sa blíži do finále

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Práce odštartovali v auguste a zhotoviteľ má na realizáciu diela 150 dní.

Autor TASR
Poprad 5. novembra (TASR) - Výstavba novej cyklotrasy v Poprade smerom na Veľkú Lomnicu sa blíži do finále. Mesto prostredníctvom videa na sociálnej sieti informovalo, že nedávno na trase osádzali dve nové lávky.

„Výstavba cyklistickej komunikácie, úseku ‚C‘ - Most Športová ulica - štátna cesta I/66, sa blíži do finále. Najnovšie boli osadené oceľové lávky, ktoré prepoja jednotlivé trasy cyklistického chodníka. Každá z lávok má dĺžku približne 30 metrov a šírku tri metre. Ich nosnosť je približne 33 ton,“ uviedlo mesto.

Samospráva na projekt získala dotáciu z Ministerstva dopravy SR vo výške 1,6 milióna eur, o čom ešte začiatkom roka informoval primátor Popradu Anton Danko. Práce odštartovali v auguste a zhotoviteľ má na realizáciu diela 150 dní.

V Poprade pritom vybudujú aj ďalšiu cyklistickú trasu v smere na Kežmarok. Mesto získalo na projekt z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 dotáciu vo výške 1,5 milióna eur. V tomto prípade ide o trasu „E“, ktorá vedie od diaľničného privádzača až po čistiareň odpadových vôd v smere na Veľkú Lomnicu.
.

Neprehliadnite

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry