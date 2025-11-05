< sekcia Ekonomika
Výstavba novej cyklotrasy v Poprade sa blíži do finále
Práce odštartovali v auguste a zhotoviteľ má na realizáciu diela 150 dní.
Autor TASR
Poprad 5. novembra (TASR) - Výstavba novej cyklotrasy v Poprade smerom na Veľkú Lomnicu sa blíži do finále. Mesto prostredníctvom videa na sociálnej sieti informovalo, že nedávno na trase osádzali dve nové lávky.
„Výstavba cyklistickej komunikácie, úseku ‚C‘ - Most Športová ulica - štátna cesta I/66, sa blíži do finále. Najnovšie boli osadené oceľové lávky, ktoré prepoja jednotlivé trasy cyklistického chodníka. Každá z lávok má dĺžku približne 30 metrov a šírku tri metre. Ich nosnosť je približne 33 ton,“ uviedlo mesto.
Samospráva na projekt získala dotáciu z Ministerstva dopravy SR vo výške 1,6 milióna eur, o čom ešte začiatkom roka informoval primátor Popradu Anton Danko. Práce odštartovali v auguste a zhotoviteľ má na realizáciu diela 150 dní.
V Poprade pritom vybudujú aj ďalšiu cyklistickú trasu v smere na Kežmarok. Mesto získalo na projekt z programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 dotáciu vo výške 1,5 milióna eur. V tomto prípade ide o trasu „E“, ktorá vedie od diaľničného privádzača až po čistiareň odpadových vôd v smere na Veľkú Lomnicu.
