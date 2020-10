Výstavba úseku R2 Kriváň – Mýtna by sa mala začať vo februári

Kriváň/Mýtna 8. októbra (TASR) – Stavebné práce na úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň – Mýtna by sa mali začať vo februári 2021. TASR uvedený termín potvrdil odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR.



„Práce na danom úseku boli začaté 16. marca 2020. Zhotoviteľ si sám naprojektuje dokumentáciu k žiadosti o stavebné povolenie. Po nadobudnutí jeho právoplatnosti by mala byť stavebná činnosť spustená vo februári 2021,“ uviedol odbor s tým, že stavba sa realizuje podľa zmluvných podmienok žltý FIDIC. Dodal, že stále platí aj predpokladaný termín dokončenia v roku 2024, ako sa uvádza v zmluve.



Informácie o údajnom zrušení výstavby tohto úseku v súvislosti s novou prioritizáciou budovania diaľnic a ciest sú podľa odboru nepravdivé. „Analytici Útvaru hodnoty za peniaze neposudzovali úseky infraštruktúry tesne pred realizáciou alebo vo výstavbe (keďže sú už na ne vyčlenené financie a príprava je vo finálnej fáze), preto sa ani úsek Kriváň – Mýtna v zozname priorít nenachádza,“ vysvetlil.



Úsek R2 Kriváň - Mýtna bude po dokončení merať zhruba deväť kilometrov. Nadviaže na už postavenú cestu Pstruša – Kriváň a jeho pokračovaním bude úsek Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Ten je aktuálne už vo výstavbe, dokončiť by sa mal v roku 2022.



Súčasťou úseku Kriváň – Mýtna bude podľa Národnej diaľničnej spoločnosti zhruba päťkilometrová mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka, vysoká 15 až 45 metrov. Celkové náklady na výstavbu úseku majú byť vo výške viac ako 232,1 milióna eur.