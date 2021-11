S výstavbou nového mosta v Medzeve skončili, je prejazdný

Medzev 29. novembra (TASR) - Most cez rieku Bodva na Kováčskej ulici v Medzeve je plne prejazdný, práce na jeho výstavbe ukončili. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Matej Smorada s tým, že tento týždeň majú dielo prevziať a následne sa začne proces kolaudácie.



Starý most pozostával z troch pilierov. Minuloročné záplavy posunuli stredový pilier, ktorý bol v toku rieky. Most sa už podľa jeho slov nedal opraviť a bol v najhoršom stave zo všetkých mostov v Medzeve.



S prácami začali v septembri. Podľa Smoradu zahŕňali búranie a odstránenie starého mosta, následne osadili dočasnú lávku pre peších. „Upravilo sa koryto rieky Bodva a vybetónovali sa železobetónom dva piliere. Osadili sa oceľové 'íčka' a dobudoval sa preklad. Po nanesení hydroizolácie sa spevnilo okolie a položil sa asfaltový koberec. Ako posledné bolo osadené zábradlie. Od toho momentu je most prejazdný,“ uviedol s tým, že dočasné premostenie pre peších odstránili a okolie upravili.



Suma uvedená v zmluve o dielo predstavovala viac ako 177.000 eur. „K zvýšeniu ceny nedošlo. Naopak, niektoré práce, ktoré boli vysúťažené, sa nezrealizovali v plnom rozsahu a o tieto práce bude výsledná cena znížená,“ vysvetlil primátor. Výstavbu nového mosta hradí mesto čiastočne z vlastných zdrojov a čiastočne z úveru.



Uvedený most ako jediný spája časť Kováčskej ulice s mestom, býva na nej približne 50 ľudí.