Wizz Air zredukovali svoje letové plány na január pre nové blokády

Budapešť 8. januára (TASR) – Maďarské nízkonákladové aerolínie Wizz Air zredukovali svoje letové plány na január v reakcii na nové blokády v Británii po objavení mutácie koronavírusu. Uviedol to riaditeľ spoločnosti József Váradi a dodal, že vyhliadky na nasledujúce mesiace sú veľmi nejasné. Predpokladá však, že sa dopyt po cestovaní do leta vráti vďaka očkovaniu.



Informoval tiež, že v priebehu decembra dosiahli lety spoločnosti Wizz Air len 35 % kapacity v porovnaní s rokom 2019.



Pre nové blokády v Británii, jednom z troch najväčších trhov Wizz Air, popri Poľsku a Rumunsku, zníži lety v januári na 25 % kapacity.



Váradi, ktorý spoluzakladal spoločnosť Wizz v Maďarsku v roku 2003, uviedol, že z dlhodobého hľadiska pandémia rast spoločnosti nezastavila a verí, že doprava ožije.



„Myslím si, že ak budú obmedzenia do leta odstránené, povedal by som, že leto 2021 nebude z našej perspektívy ďaleko od leta 2019,“ skonštatoval.



Pandémia tvrdo zasiahla letecký priemysel. Niektoré väčšie spoločnosti museli požiadať vlády o finančné prostriedky na prežitie obdobia takmer bez lietania. EasyJet, British Airways a Lufthansa plánujú tiež svoju redukciu.



Wizz Air však vstúpili do krízy s dobrým stavom financií, rovnako ako jeho najväčší nízkonákladový rival Ryanair.



Wizz uviedol, že má hotovosť v hodnote 1,6 miliardy eur, čo znamená, že by mohol prežiť dva roky, aj keby boli všetky jeho lietadlá uzemnené.



Pandémia je však stále výzvou. Wizz prepustil 1000 zamestnancov a za šesť mesiacov do konca septembra vykázal stratu 145 miliónov eur.



Wizz strávil uplynulých päť rokov expanziou mimo svoju východoeurópsku základňu – do Británie a západnej Európy. A napriek pandémii pokračoval v rozširovaní svojej flotily.



Od vlaňajšieho marca otvoril 13 nových základní, vrátane jednej v Gatwicku, druhom najväčšom londýnskom letisku, kde chce expandovať.



Na budúci týždeň mieri ďalej na východ. Plánuje spojiť Abú Zabí v oblasti Perzského zálivu s Európou.



Spoločnosť Wizz posilnila tiež svoje predstavenstvo a manažérsky tím.



A hoci sú rezervácie na ďalšie tri až päť mesiacov obmedzené, letné rezervácie sú veľmi povzbudivé, poznamenal Váradi a poukázal pritom na začiatok očkovania.