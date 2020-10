Z Bratislavy sa od piatka začne lietať na Ukrajinu

Bratislava 1. októbra (TASR) – Po viac ako pol roku budú od piatka (2. 10.) spustené pravidelné lety z Letiska M. R. Štefánika na Ukrajinu. Dopravca Wizz Air obnoví z Bratislavy pravidelné lety do Kyjeva a od soboty (3. 10.) aj do Ľvova na Ukrajine. Od zimného letového poriadku, ktorý začne platiť zmenou času koncom októbra, pridá dopravca aj lety do ukrajinskej Odesy a z nej. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Priblížila, že od konca októbra bude z Bratislavy prevádzkovať priame lety do Kyjeva aj dopravca Ryanair s frekvenciou letov trikrát týždenne. Upozornila však, že pri letoch na Ukrajinu platia určité pravidlá. Tie zahŕňajú, že osoby, ktoré vstupujú na územie Ukrajiny, sa musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s observáciou a liečbou ochorenia COVID-19. Poistenie musí byť platné počas celého pobytu na území Ukrajiny a uzatvorené v poisťovacej spoločnosti, ktorá má zastúpenie alebo partnerskú poisťovňu na území Ukrajiny, alebo prostredníctvom ukrajinskej poisťovacej spoločnosti.



Na územie Slovenska z Ukrajiny zároveň podľa hovorkyne môžu vstúpiť len občania tretích krajín so vzťahom k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v SR alebo k občanovi SR, občania s platným pobytom na území SR podľa zákona o pobyte cudzincov, s platným národným vízom a podobne. Každý cestujúci je tiež povinný vyplniť online formulár na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. Zároveň je povinný vyplniť aj formulár na webovej stránke www.korona.gov.sk/ehranica/ a následne zotrvať v domácej izolácii do doby testovania na COVID-19 a negatívneho výsledku RT-PCR testu, týka sa to občanov EÚ po prílete z Ukrajiny či osôb, ktoré majú povolený vstup do SR.



Z Letiska M. R. Štefánika boli zakázané pravidelné lety od 13. marca. Od 7. septembra boli povolené aj lety z tzv. rizikových krajín, avšak z dôvodu zatvorenia hraníc Ukrajiny pre cudzincov sa plánované lety nerealizovali ani po tomto dátume a obnovujú sa až od októbra.