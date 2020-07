Z Bratislavy sa od pondelka lieta do Solúna v Grécku

Bratislava 6. júla (TASR) – Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave je od pondelka možné letieť aj do gréckeho mesta Solún. Od utorka (7. 7.) pribudne aj pravidelná linka na grécky ostrov Korfu. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková s tým, že oba lety zabezpečí od začiatku tohto týždňa dopravca Ryanair. Do Solúna je možné letieť z Bratislavy dvakrát týždenne, a to v pondelky a v piatky, na Korfu rovnako dvakrát týždenne, konkrétne v utorky a v soboty.



Ryanair spustil po zákaze letov z dôvodu koronakrízy od soboty 4. júla svoj letný letový poriadok z Bratislavy. Aktuálne zahŕňa osem pravidelných liniek. "Priletieť do Bratislavy bez potreby negatívnych testov na nový koronavírus či zotrvania v domácej izolácii je aktuálne možné z Pafosu na Cypre, zo Solúna a Korfu v Grécku, z írskeho hlavného mesta Dublin, z Alghera na talianskej Sardínii a prvé lety tento týždeň budú spustené aj do španielskych dovolenkových letovísk Malaga a Malorka," priblížila hovorkyňa.



Írsky dopravca do svojho letného letového poriadku zaradil aj destinácie vo Veľkej Británii s odletom z Bratislavy, a to Londýn, Birmingham, Edinburgh, Manchester. Tam však stále nie je možné letieť z dôvodu zákazu civilných letov.



Ryanair v sobotu otvoril aj pravidelnú linku do mesta Burgas v Bulharsku. Do Sofie a z nej zabezpečuje lety z Bratislavy aj dopravca Wizz Air. Po prílete je však potrebné kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva, zotrvať v domácej izolácii a najskôr na piaty deň od príletu absolvovať test na nový koronavírus.



Naďalej tak podľa Ševčíkovej ostávajú zakázané aj lety z alebo do Veľkej Británie, Ruska, Ukrajiny, Dubaja, Skopje, Egypta, Tuniska, Maroka a iných destinácií. "Dovolenkové charterové lety cestovných kancelárií na Rodos, Zakyntos, Krétu a do ďalších destinácií sú v pláne s odletom z Bratislavy od druhej polovice júla," spresnila.