Z Popradu sa bude dvakrát do týždňa lietať do londýnskeho Stanstedu

Poprad 21. augusta (TASR) - Z popradského letiska bude od 1. novembra lietať nová pravidelná linka. Spoločnosť Ryanair bude prevádzkovať dvakrát do týždňa lety na londýnsky Stansted. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval výkonný riaditeľ Letiska Poprad-Tatry Martin Rakovský s tým, že toto letisko je napojené na ďalších 100 destinácií.



Výhodou je podľa neho aj spustenie marketingovej kampane na 100-miliónovú databázu cestujúcich spoločnosti Ryanair. "Informáciu sme mohli potvrdiť až teraz, keď je všetko na 100 percent isté," uviedol Rakovský. Rokovania so spoločnosťou podľa neho trvali pol roka. Potvrdil, že sa vďaka novej linke podarilo regionálne letisko pod Tatrami zachrániť a zároveň aj rozlietať. V blízkej dobe chce vedenie predstaviť aj ďalšie projekty.



V súčasnosti už letisko jednu pravidelnú linku má, spoločnosť Wizz Air prevádzkuje dvakrát do týždňa spojenie do londýnskeho Lutonu. "Prepojenie na Londýn je vždy vyťažené na 90 percent, potenciál je tam obrovský, keďže tam žije 8,5 milióna ľudí. To, že ide o vojnu medzi leteckými spoločnosťami, nie je pravda," upozornil Rakovský. Dodal, že v zimných mesiacoch tvoria turisti, ktorí využívajú pravidelné letecké spojenie z Londýna, približne 70 percent cestujúcich, v lete je to na úrovni 40 percent.



Rozlietanie letiska podporil dotáciou vo výške 100.000 eur aj Prešovský samosprávny kraj. "Leto a charterové lety toto letisko nezachránia, verím, že táto linka nebude jediná. Tento región živí cestovný ruch a priemysel a práve tieto odvetvia môžu priniesť pod Tatry nových ľudí," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková uviedla, že návštevníci z Veľkej Británie sa pravidelne umiestňujú v štatistikách návštevnosti v prvej desiatke krajín. "Nepredpokladám, že Angličania ovládnu Tatry, sme však presvedčení, že ich počet vďaka novej linke u nás stúpne," uviedla.



Výhodou dovolenkárov z Veľkej Británie podľa riaditeľky OOCR Región Liptov Kataríny Šarafínovej je, že využívajú omnoho viac služieb ako iní návštevníci. "A teda u nás aj minú viac peňazí. Hoci nie sú na popredných priečkach návštevnosti, sú pre nás rozhodne zaujímaví," skonštatovala Šarafínová. Výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska Martin Janoško dodal, že vďaka priamemu spojeniu zároveň trávia v regióne viac ako len pár dní.