ZSSK posilní na Dušičky dopravu, pridá 14 vlakov

Bratislava 25. októbra (TASR) – Zmena letného času (LČ) na stredoeurópsky (SEČ) sa počas nadchádzajúceho víkendu dotkne dvoch vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Z dôvodu očakávaného zvýšeného pohybu cestujúcich pri príležitosti Sviatku Všetkých svätých (1. 11.) zároveň dopravca aj tento rok vypraví posilové vlaky. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



V noci zo soboty (30. 10.) na nedeľu (31. 10.) sa hodiny o tretej hodine ráno posunú o jednu hodinu dozadu. Na tratiach na území Slovenska to ovplyvní jazdu dvoch nočných diaľkových vlakov ZSSK, ktoré zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v jazde budú pokračovať po hodine.



Ide o rýchlik, ktorý vychádza z Humenného o 21.54 h, v Košiciach má byť o 23.45 h a do Bratislavy by mal doraziť o 5.49 h. Vlak má príchod do Ružomberka o 2.05 LČ a odchod o 2.06 SEČ. Týka sa to aj rýchlika s odchodom z Bratislavy o 22.53 h, do Košíc má prísť o 5.01 h a do Humenného o 6.33 h. Tento vlak má príchod do Kraľovian o 2.07 LČ, odchod o 2.09 SEČ.



"Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na Slovensko po 3.00 h, pôjdu už podľa SEČ," priblížil Kováč.



Pri príležitosti Sviatku Všetkých svätých ZSSK zároveň pridá 14 vlakov, z toho jeden regionálny expres a trinásť rýchlikov. Vedené budú v piatok (29. 10.) a v pondelok (1. 11.). Posilové vlaky sú zapracované v platnom cestovnom poriadku. Súčasne budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu o cestovanie.



Obsadenosť vlakov počas nadchádzajúceho "dušičkového" obdobia sa zatiaľ pohybuje na úrovni približne 20 – 30 %, čiže vo vlakoch je pre cestujúcich ešte dostatok voľných miest. "Predpokladáme, že obsadenosť začne výraznejšie stúpať až v priebehu tohto týždňa, s blížiacim sa termínom Sviatku Všetkých svätých," dodal hovorca ZSSK.



Najviac obsadený je zatiaľ vlak IC 45 smerujúci z Viedne do Košíc, kde je v stredu (27. 10.) predaných 54 % kapacity lístkov a v piatok (29. 10.) 63 % lístkov. V rýchliku, ktorý vyráža z Bratislavy o 8.13 h a do Košíc má plánovaný príchod o 14.03 h, je zatiaľ vo štvrtok (28. 10.) predaných 54 % miest. Postupný nárast predajnosti eviduje ZSSK aj vo vlaku IC 44 z Košíc do Viedne, kde sa celková obsadenosť pohybuje nad 30 %. Železničná spoločnosť preto odporúča zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku.