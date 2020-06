Zotavovanie vyťaženosti Letiska Gatwick môže trvať až do roku 2024

Londýn 15. júna (TASR) - Londýnske Letisko Gatwick počíta s tým, že návrat počtu vybavených cestujúcich na úroveň spred koronakrízy môže trvať až do roku 2024.



Druhé najväčšie londýnske aj britské letisko predpokladá, že zotavovanie z pandémie bude trvať tri až štyri roky. Letiská koronakríza tvrdo zasiahla, keďže aerolínie buď úplne prestali lietať, alebo výrazne zredukovali lety z dôvodu reštrikcií prijatých na zastavenie nákazy.



"Myslíme si, že Gatwicku bude trvať tri až štyri roky, kým sa počty cestujúcich vrátia na úrovne z roku 2019," povedal šéf letiska Stewart Wingate v rozhovore pre CNBC.



Dve veľké letecké spoločnosti ohlásili, že z dôvodu aktuálnej krízy znížia alebo prehodnotenia svoju prítomnosť na Letisku Gatwick. Virgin Atlantic uviedli, že na Gatwicku ukončia svoju činnosť. British Airways vyhlásili, že taktiež nemôžu vylúčiť možnosť ukončenia svojich služieb na letisku.



Wingate dúfa, že British Airways budú aj naďalej z Gatwicku lietať. "Robíme všetko pre to, aby sme ich presvedčili," povedal Wingate. Dodal, že Virgin Atlantic by sa mohli vrátiť na letisko v priebehu troch až štyroch rokov.



Firmy pôsobiace v oblasti cestovného ruchu požadujú od vlády ukončenie alebo zmenu politiky v súvislosti s výskytom nového koronavírusu, ktorá je veľkou prekážkou pri obnove operácií letiska. Pre cestujúcich prichádzajúcich do Veľkej Británie platí od 8. júna povinnosť 14-dňovej karantény, ktorá odrádza Britov, aby si plánovali dovolenku v zahraničí, keďže sa musia po návrate izolovať na dva týždne.



Wingate upozornil, že v Európe sa opäť otvárajú hranice a lietadlá začínajú znovu lietať. "Je ekonomicky skutočne dôležité, aby sme boli súčasťou tohto trhu." Podobne sa v pondelok vyjadril aj šéf easyJetu Johan Lundgren.