Na tratiach ZSSK pribudnú nové elektrické jednotky Panter

Bratislava 9. septembra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vo štvrtok podpísala zmluvu s konzorciom firiem Škoda Transportation a ŽOS Trnava na nákup nových elektrických jednotiek. Predmetom zmluvy je dodanie deviatich kusov elektrických jednotiek s možnou opciou na ďalších jedenásť kusov. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že hodnota zákazky vrátane opcie je takmer 170 miliónov eur.



Prvých deväť nových štvorvozových elektrických jednotiek Panter bude jazdiť v Košickom a Prešovskom kraji. Flotila týchto jednotiek sa tak na Slovensku rozrastie až na 34, v prípade uplatnenia opcie až na 45. Prvých deväť jednotiek bude dodaných do konca roku 2023 a ďalšie podľa objednávky.



"Nové vlaky východné Slovensko potrebuje ako soľ a dobrá skúsenosť zo spolupráce so Škodovkou v Žiline a okolí, kde už podobné vozne spoľahlivo najazdili 1,15 milióna vlakokilometrov, nám dáva nádej, že ani Východoslováci nebudú sklamaní," skonštatoval predseda predstavenstva ZSSK Roman Koreň.



Nové elektrické jednotky Panter nadväzujú na v súčasnej dobe dodávané a úspešne prevádzkované jednotky. Dodávané budú pre regionálnu prevádzku elektrifikovaných tratí v Košickom a Prešovskom kraji, najmä na tratiach Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany – Trebišov, respektíve po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou pre rýchlosti až do 160 km/h a napätie 3 kV a 25 kV. Všetky nové štvorvozové jednotky budú mať kapacitu 343 sedadiel.



"Slovensko je pre nás dlhodobo kľúčový obchodný partner. Cestujúci už dobre poznajú naše jednotky, ktorých tu jazdí hneď niekoľko typov. Som tak rád, že môžeme s každou novou jednotkou ukazovať, ako sa posúva úroveň komfortu, bezpečnosti i udržateľnosti nových vlakov," poznamenal prezident a predseda predstavenstva v skupine Škoda Transportation Petr Brzezina.



Rovnako ako na minulej zákazke na celkom 25 elektrických jednotiek sa časť výroby uskutoční v ŽOS Trnava, ktorá sa podieľa najmä na finálnom spájaní vozňov, oživovaní celých jednotiek, na skúškach a príprave na predanie zákazníkovi.



Aktuálne jazdí na Slovensku už 20 nízkopodlažných jednotiek Panter a ďalších päť bude uvedených do prevádzky ešte do konca tohto roku. S novou objednávkou tak bude mať ZSSK k dispozícii až 45 jednotiek tohto typu.