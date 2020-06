Slovenské železnice od 1. júla obnovujú vlakovú dopravu s Maďarskom

Bratislava 30. júna (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe uvoľnenia opatrení spúšťa od stredy (1. 7.) medzištátnu dopravu s Maďarskom. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Zároveň priblížil, že vzhľadom na mimoriadnu udalosť, ktorou je zosuv pôdy a poškodenie trate v úseku Szob – Nagymaros, je doprava s Maďarskom cez Štúrovo až do odvolania pozastavená. Predpoklad spustenia dopravy cez pohraničnú priechodovú stanicu Štúrovo je plánovaný k 16. júlu.



Vlak EuroCity (EC) z Budapešti cez Bratislavu až do Hamburgu-Altona bude od 1. júla jazdiť odklonom cez Rajku. Vlak v úseku Nové Zámky – Bratislava nebude vedený. Podobne to platí v opačnom smere.



Všetky osobné vlaky na linke Bratislava-Petržalka – Rajka – Hegyeshalom budú od 1. júla vedené v plnom rozsahu. Výluky v Maďarsku sa dotknú niektorých EC vlakov medzi Košicami a stanicou Budapešť-Keleti pu., ktoré budú vedené odklonom. V pôvodnej trase by mali jazdiť od 20. augusta.



Kováč podotkol, že situácia v Maďarsku sa môže meniť. Cestujúcim preto odporúča, aby si aktuálne informácie zistili na kontaktnom centre. V prípade zmien však bude ZSSK informovať.