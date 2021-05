ZSSK plánuje od 13. júna obnoviť takmer všetky medzištátne spoje

Bratislava 18. mája (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pristupuje aj na základe dohôd s partnerskými dopravcami v zahraničí v nasledujúcich týždňoch k ďalšiemu obnoveniu medzištátnych spojení do susedných krajín.



Cieľom je do 13. júna, kedy sa uskutoční druhá zmena cestovného poriadku 2020/2021, obnoviť prevádzku takmer všetkých medzištátnych vlakov ZSSK. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že dôvodom je postupné zlepšovanie pandemickej situácie.



Od 1. júna bude podľa Kováča obnovený takmer na celej trase vlak EuroCity (EC) na trati Budapešť – Bratislava – Varšava – Terespol – Brest v Bielorusku.



V pohraničnom úseku Terespol – Brest však zatiaľ nebude vedený. Opätovne vedené na plnej trase budú vlaky EC medzi Prahou, Bratislavou a Budapešťou. Vlak EC v smere Brest – Terespol – Varšava – Bratislava – Budapešť začne takmer na celej trase premávať od 2. júna. Rovnako zatiaľ nebude vedený v pohraničnom úseku Brest – Terespol.



Od 13. júna bude opätovne premávať expres Žilina – Ostrava – Praha na plnej trase. Vlak bude vedený s pôvodnými obmedzeniami, reálne teda začne premávať 14. júna. V opačnom smere bude vlak rovnako opätovne vedený na plnej trase s pôvodnými obmedzeniami. Na celej trase bude vedený aj rýchlik smerujúci z Banskej Bystrice cez Žilinu až do Ostravy a od 14. júna v opačnom smere. Znova bude premávať aj vlak EuroNight (EN) v celej trase Praha – Humenné. Opačným smerom v plnej trase pôjde od 14. júna.



Po obnovení väčšiny medzištátnych vlakov naďalej zostávajú pozastavené spoje Košice – Mukačevo, Košice – Čierna nad Tisou – Čop, Poprad-Tatry – Muszyna a vlaky SuperCity (SC) Pendolino Košičan medzi Košicami a Prahou. ZSSK ubezpečila, že s partnerskými dopravcami intenzívne rokuje o ich zavedení. Zároveň pripomína, že cestujúci musia naďalej dodržiavať protipandemické a hygienické opatrenia nariadené jednotlivými krajinami.