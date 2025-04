Železnice podpísali zmluvu na dodanie štyroch nových vlakov typu KISS

Bratislava 30. apríla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podpísala zmluvu na dodanie štyroch ekologických veľkokapacitných elektronických jednotiek typu KISS pre linku Bratislava - Žilina. Vlaky má dodať švajčiarsky výrobca Stadler. Hodnota projektu môže presiahnuť 100 miliónov eur, financovaný bude z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR a Programu Slovensko. Prvá jednotka by mohla byť do prevádzky nasadená v budúcom roku. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



„Podpisom tejto zmluvy transformujeme strategické zámery na hmatateľné výsledky. Financovanie z plánu obnovy a Programu Slovensko je kľúčovým nástrojom, ktorý pretavuje európske financie do každodenného života našich občanov. Moderné elektrické jednotky od Stadleru prinášajú vyšší komfort, znížia emisie a posúvajú našu železnicu medzi najudržateľnejšie formy dopravy. Modernizácia osobnej železničnej dopravy je súčasťou vízie dynamickej, zelenšej a plne integrovanej mobility pripravenej na výzvy najbližších desaťročí,“ uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková.



Nové vlaky plánuje ZSSK nasadiť na trať Bratislava - Žilina, ktorá podľa dopravcu patrí medzi najvyťaženejšie na Slovensku. Do roku 2030 tam očakávajú nárast počtu cestujúcich o 6 %.



Nové elektrické vlakové jednotky budú mať kapacitu minimálne 560 miest na sedenie. Jazdiť budú môcť rýchlosťou maximálne 160 km/h. Oproti starším vozidlám by mali mať približne o 25 % nižšiu spotrebu energie.



„Vďaka dnešnému podpisu privedieme na slovenské koľaje inovatívne jednotky, ktoré nielen zvýšia komfort a spokojnosť cestujúcich, ale aj znížia spotrebu energie na 12 kWh na vlakový kilometer a každoročne ušetria desiatky ton emisií. Stávajú sa symbolom ekologických riešení, ktoré menia kvalitu života a posúvajú železničnú dopravu na novú úroveň. Našou ambíciou je držať Slovensko v pohybe ekologicky, efektívne a s hrdosťou na európskej úrovni,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.