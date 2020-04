ZSSK predlžuje platnosť preukazov pre deti do 16 rokov

Bratislava 17. apríla (TASR) – Žiakom, ktorí dovŕšili vek 16 rokov v období od 1. apríla, odkedy je pozastavená registrácia na bezplatnú prepravu pre žiakov a študentov, sa predlžuje platnosť preukazu pre deti do 16 rokov. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.



Týmto žiakom sa uznáva preukaz aj napriek tomu, že sa jeho platnosť skončila po zastavení registrácie na bezplatnú prepravu. "Táto skupina cestujúcich môže využívať zľavnené cestovné pre žiakov/študentov do 30. júna 2020, respektíve do odvolania aktuálneho stavu," spresnil Kováč.



Ostatné deti, žiaci a študenti majú aj naďalej možnosť prepravovať sa za príslušné zľavnené (polovičné) cestovné na základe platného preukazu ZSSK na bezplatnú prepravu. Deťom do 16 rokov, ktoré majú nárok na zľavnené cestovné na základe veku, sa uznáva preukaz s fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia. Tým, ktorí dovŕšili 16 rokov a sú držiteľmi platnej bezkontaktnej čipovej karty s dopravnou časťou vydanej príslušnou školou v SR, sa pre využitie možnosti nákupu zľavneného cestovného uznáva táto karta, a to aj v prípade, keď osoba doposiaľ nebola zaregistrovaná na bezplatnú prepravu.



Pre všetkých ostatných cestujúcich, na ktorých sa nevzťahujú tieto podmienky, platí, že im nateraz neprináleží zľavnené cestovné pre žiakov a študentov, avšak ZSSK im poskytuje možnosť registrácie na využitie zľavy Junior Railplus.



Vláda v súvislosti so situáciou spojenou s novým koronavírusom od 1. apríla pozastavila bezplatnú prepravu pre deti, žiakov a študentov.