Železnice pridajú do prevádzky koncom júla ďalšie dva vlaky InterCity

Bratislava 20. júla (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pridá na základe uvoľnenia opatrení, a tiež na základe vývoja obsadenosti ďalšie dva vlaky InterCity. V pondelok o tom informoval hovorca národného dopravcu Tomáš Kováč. Od nedele 26. júla začne premávať IC 524 z Košíc do Bratislavy a od pondelka 27. júla IC 523 z Bratislavy do Košíc.



„Som veľmi rád, že na našu najvyťaženejšiu severnú trať po dlhých štyroch mesiacoch pribudnú ďalšie dva IC vlaky,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Filip Hlubocký s tým, že vďaka tomu bude obnovených už 50 % prevádzky týchto vlakov. „Samozrejme, že cieľom je, aby sme mohli čím skôr opätovne nasadiť do prevádzky všetkých osem 'icéčok'. Všetko však závisí od záujmu cestujúcej verejnosti,“ podotkol Hlubocký.



Oba pridané vlaky budú pozostávať z piatich vozňov: vozeň 1. triedy, dva vozne 2. triedy, reštauračný vozeň a multifunkčný vozeň, ktorý obsahuje priestor so zdvíhacou plošinou pre imobilných cestujúcich. Dopravca dodal, že k vlakom pridajú neskôr aj ďalšie vozne – závisí to od dopytu.



Ako pripomenul Kováč, prvý pár vlakov InterCity spojazdnili medzi Bratislavou a Viedňou v polovici júna – sú to vlaky IC 44 a IC 45.