Železnice spustili sezónnu linku z Bratislavy do chorvátskeho Splitu

Bratislava 3. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila sezónnu linku z Bratislavy do Chorvátska. Prvý vlak v tohtoročnej sezóne odišiel z Bratislavy do Splitu v piatok popoludní. Vlaky po novom vyrážajú zo stanice Bratislava-Nové Mesto a do Rakúska idú cez Petržalku. Pre uzáveru trate cez Marchegg budú autovozne pripojené až vo Viedni. O spustení sezónnych vlakov do Chorvátska v piatok informovali predstavitelia ZSSK.



"Dnešný vlak je obsadený na 96 %. A do tohto momentu bolo predaných na túto sezónu už viac ako 11.000 lístkov. Minulý rok sme za celú sezónu prepravili takmer 19.000 cestujúcich," uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa. Pripomenul, že vlaky do Chorvátska vypravuje ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB).



Dovolenkové vlaky budú jazdiť z Bratislavy do chorvátskeho Splitu každú stredu, piatok a nedeľu. Cesty zo Splitu sú naplánované na pondelky, štvrtky a soboty. Dovolenkové vlaky budú premávať do 5. októbra.



Motorky a autá v tohtoročnej sezóne nie je možné prepravovať z Bratislavy, autovozne sa pripájajú až vo Viedni. "Tento rok, žiaľ, z dôvodu elektrifikácie trate Devínska Nová Ves - Marchegg autovlak premáva len z Viedne," priblížil riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Karol Henzély.



Cestujúci sa do dovolenkovej destinácie dostanú vlakmi EuroNight s klimatizovanými vozňami na sedenie, lôžkovými vozňami i ležadlovým vozňom. Ceny lístkov sa začínajú na sume 39,90 eura, ako však pripomenul Henzély, ceny sú pohyblivé a postupne sa vyvíjajú, závisia od času nákupu i záujmu cestujúcich.