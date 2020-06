Železnice nasadia do ostrej prevádzky nový diaľkový vozeň 1. triedy

Bratislava 18. júna (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v piatok (19. 6.) nasadí prvýkrát do ostrej prevádzky nový diaľkový vozeň prvej triedy Ampz. Ako prví ho otestujú cestujúci na trati Bratislava – Žilina. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Vozeň Ampz bude v piatok prvý raz nasadený na vlak, ktorý vyráža z Bratislavy o 5.13 h a do Žiliny má príchod o 7.40 h. Následne sa v ňom odvezú aj pasažieri v opačnom smere.



ZSSK kúpila spolu sedem týchto vozňov v celkovej hodnote 13,895 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Cena jedného vozňa je tak 1,985 milióna bez DPH. "Táto investícia bola financovaná z vlastných zdrojov. Dodanie všetkých vozňov Ampz by sa malo zrealizovať do marca 2021," priblížil Kováč.



"Toto je po obnovení domácej dopravy v plnom rozsahu pre mňa osobne druhá najradostnejšia vlaková správa tento rok. Trainspotteri, ktorí pozorne sledujú naše historicky najrýchlejšie modernizačné tempo, tento vozeň už netrpezlivo čakajú. Pre ostatných verných cestujúcich to, verím, bude príjemné prekvapenie. Nový vozeň bude z pohľadu vyťaženia nasadený na našich top trasách. Prajem mu veľa miliónov vlakokilometrov v prevádzke bez porúch," dodal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.