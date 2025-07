Na ozubnicovej železnici v Tatrách zavedú 12 posilových vlakov

Vysoké Tatry 10. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od soboty 12. júla zavedie ďalších 12 posilových vlakov na linke ozubnicovej železnice (OŽ) Štrba - Štrbské Pleso. Celkovo tak počas letnej sezóny bude v prevádzke na tejto trati 26 posilových vlakov denne. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie ZSSK Jana Pôbišová s tým, že cestujúci budú mať k dispozícii dva vlaky za sebou každú hodinu s intervalom osem minút.



Spojenia nadväzujú na rozšírenie dopravy z 1. júla, keď národný dopravca pridal osem sezónnych vlakov medzi Popradom a Starým Smokovcom, ktoré budú premávať až do 15. septembra. Zvýšenie počtu spojov prichádza po technickom aj kapacitnom zhodnotení prevádzky a až po realizácii potrebných úprav nástupíšť zo strany Železníc SR (ŽSR). Vďaka tomu ZSSK môže obslúžiť vyšší počet cestujúcich počas hlavnej letnej sezóny.



„Len vlani sme v Tatrách prepravili viac ako 3,6 milióna cestujúcich. Letná sezóna je každoročne extrémne vyťažená, denne ide o tisíce ľudí smerujúcich na túry, výlety či dovolenky. Tento rok pocítili cestujúci aj úpravu cien, o to viac si vážime, že im teraz vieme ponúknuť aj vyšší štandard a viac spojov. Po tom, čo sa nám podarilo s naším partnerom ŽSR vytvoriť prevádzkový priestor na náročnej tatranskej infraštruktúre, zvyšujeme kapacitu tam, kde je to najpotrebnejšie - medzi Štrbou a Štrbským Plesom,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Na zrekonštruovaných tratiach Tatranskej elektrickej železnice a OŽ jazdí od roku 2021 päť nových hybridných ozubnicových jednotiek a multifunkčný rušeň od švajčiarskeho výrobcu Stadler. Tie umožňujú plynulú jazdu bez prestupov medzi elektrickou a ozubnicovou časťou trate. Tatranské trate obsluhujú aj električky radu 425, ktoré boli v roku 2023 kompletne modernizované.