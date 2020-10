Leo Express zastavuje dopravu a ruší svoje vlakové spoje s ČR

Bratislava 21. októbra (TASR) – Dopravca Leo Express zastavuje dopravu a ruší svoje pravidelné vlakové spoje s Českou republikou (ČR) od 22. októbra do 12. decembra, teda do konca platnosti Grafikonu verejnej dopravy 2020 (GVD). Súvisí to s vyhlásením núdzového stavu. Informovala o tom hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.



Priblížila, že ide konkrétne o všetky vlaky od štátnej hranice - Čadca cez Prešov do Košíc a späť po štátnu hranicu. "Vlaky budú jazdiť iba po územie Českej republiky. V prípade zrušení opatrení dopravca zváži opätovné znovuzavedenie dopravy," dodala hovorkyňa ŽSR.



Zároveň poznamenala, že táto zmena sa nebude vydávať obvyklou formou opráv do jednotlivých pomôcok GVD a ani sa nebudú teraz platné pomôcky GVD opravovať. Pre potreby verejnosti a zamestnancov železničného sektora je k dispozícii Knižný cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy v elektronickej forme, vo formáte PDF, ktorý je dostupný na webovom sídle ŽSR.