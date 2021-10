Opravu cesty pri Ožďanoch komplikuje nestabilné podložie

Ožďany 18. októbra (TASR) – Rekonštrukciu poškodeného úseku cesty I/16 pri obci Ožďany v Rimavskosobotskom okrese komplikuje nestabilné podložie. Ako pre TASR povedal hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi, termín opravy a následného sprejazdnenia odtrhnutej časti vozovky priblížia až závery inžinierskogeologického posudku.



K poškodeniu cesty I/16 v úseku od obce Ožďany na Babin most, známeho ako oždianske serpentíny, došlo ešte vo februári tohto roku. „V súvislosti so svahovou deformáciou došlo k porušeniu cesty – odtrhu časti vozovky v dĺžke približne 30 metrov s poklesom do hĺbky 2,5 metra,“ priblížil Guzi. Ako dodal, dôvody a príčiny zosuvu určí inžinierskogeologický prieskum, ktorého závery by mali byť známe počas najbližšieho mesiaca.



SSC sa o opravu poškodenej cesty pokúsila už na jar, spevnenie podložia odtrhnutej časti lomovým kameňom sa ukázalo ako neúčinné. „Šmyková plocha sa nachádza vo väčšej hĺbke a navozený kameň sa postupne zosúval, čiže nezabezpečil stabilitu cesty,“ vysvetlil Guzi. SSC preto obstarala prieskum, ktorý prinesie i návrh sanácie geologického prostredia.



Termín sprejazdnenia vozovky v plnom profile SSC aktuálne určiť nevie, závisieť to vraj bude od technickej a finančnej náročnosti navrhnutého riešenia.



„Na úseku je dnes uzávera poškodeného jazdného pruhu v dĺžke 40 metrov označená dočasným dopravným značením, premávka je vedená vo voľnom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery jazdy s vymedzením prednosti protiidúcich vozidiel zvislým dopravným značením,“ uviedol Guzi s tým, že vzhľadom na nízku intenzitu dopravy sa kolóny na tomto úseku netvoria.