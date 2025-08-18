< sekcia Ekonomika
Slovnaft upozorňuje na prerušené zásobovanie čerpacích staníc
Na odstránení poruchy spoločnosť pracuje s cieľom, aby boli čerpacie stanice čo najskôr v bežnej prevádzke.
Autor TASR
Kapušany/Bratislava 18. augusta (TASR) - Slovnaft upozorňuje na dočasne prerušené zásobovanie čerpacích staníc na východe Slovenska. PR manažérka spoločnosti Lucia Čorbová informovala, že príčinou je dočasný technický výpadok operačného systému, ku ktorému došlo v nedeľu (17. 8.) na termináli v obci Kapušany. Zoznam dotknutých čerpacích staníc a nedostupného druhu paliva spoločnosť priebežne aktualizuje na svojej webovej stránke a tiež na sociálnych sieťach.
Zásobovanie je počas riešenia vniknutej situácie pokryté kapacitami iných terminálov v rámci logistickej siete. Veľká vzdialenosť medzi jednotlivými terminálmi však môže mať podľa Čorbovej vplyv na plynulosť dodávania palív.
„Počas nedele došlo na termináli spoločnosti Slovnaft v obci Kapušany na východe Slovenska k dočasnému technickému výpadku operačného systému. Výpadok podľa doposiaľ zistených informácií spôsobilo preťaženie elektrickej siete. Spoločnosť prispôsobila vzniknutej situácii zásobovanie tak, aby v danom regióne nedošlo k masívnemu prerušeniu zásobovania palív. Avšak, aj napriek rýchlemu zásahu sa na niektorých čerpacích staniciach predaj motorových palív dočasne zastaví,“ uviedla Čorbová.
Dodala, že nepalivový sortiment ostáva naďalej dostupný. Na odstránení poruchy spoločnosť pracuje s cieľom, aby boli čerpacie stanice čo najskôr v bežnej prevádzke.
Zásobovanie je počas riešenia vniknutej situácie pokryté kapacitami iných terminálov v rámci logistickej siete. Veľká vzdialenosť medzi jednotlivými terminálmi však môže mať podľa Čorbovej vplyv na plynulosť dodávania palív.
„Počas nedele došlo na termináli spoločnosti Slovnaft v obci Kapušany na východe Slovenska k dočasnému technickému výpadku operačného systému. Výpadok podľa doposiaľ zistených informácií spôsobilo preťaženie elektrickej siete. Spoločnosť prispôsobila vzniknutej situácii zásobovanie tak, aby v danom regióne nedošlo k masívnemu prerušeniu zásobovania palív. Avšak, aj napriek rýchlemu zásahu sa na niektorých čerpacích staniciach predaj motorových palív dočasne zastaví,“ uviedla Čorbová.
Dodala, že nepalivový sortiment ostáva naďalej dostupný. Na odstránení poruchy spoločnosť pracuje s cieľom, aby boli čerpacie stanice čo najskôr v bežnej prevádzke.