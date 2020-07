Dopravca, ktorý dáva priestor prírode

Bratislava 14. júla (OTS) - Spoločnosť NAD - RESS Senica, a.s., ktorá patrí medzi najväčších dopravcov na Slovensku, sa neustále snaží hľadať nové riešenia ako zefektívniť svoju logistiku a zároveň znížiť jej negatívny dopad na životné prostredie.



Výfukové plyny vozidiel na bežný pohon vytvárajú emisie, ktoré majú nepriaznivý účinok na prírodu, ovzdušie i človeka, spoločnosť sa preto rozhodla konať a prejsť na zelenú alternatívu pohonu a venovať väčšiu pozornosť zníženiu svojho emisného priemeru i uhlíkovej stopy. Vďaka výraznej investícii tak prinesie nové technológie z oblasti dopravy aj do našich končín. Spoločnosť sa pustila do nového EKO projektu, vďaka ktorému sa z nej stane priekopník medzi slovenskými dopravcami. NAD - RESS Senica ako prvá uskutoční komplexnú modernizáciu svojho vozového parku. Staršie modely kamiónov postupne nahradí novými ekologickými vozidlami, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali najnovšie požiadavky pre vnútroštátnu i medzinárodnú dopravu. Nové kamióny budú výnimočné nielen šetrnosťou k životnému prostrediu, čo sa týka tvorenia emisií, ale aj z hľadiska hlučnosti. Bežný nákladný automobil je známy tým, že ho počuť už zo vzdialenosti niekoľko desiatok metrov, no nový ekologický model prispeje k tichšej doprave vďaka svojmu bezhlučnému chodu, čím sa stáva ideálnym riešením aj pre večerné zásobovanie.



Aj keď počas roka nastali komplikácie spojené s mnohými obmedzeniami, ktoré spomalili chod projektu, NAD - RESS Senica sa nedala zastaviť a v posledných mesiacoch testovala viaceré ekologické kamióny. K aktuálnej situácii sa vyjadril aj generálny riaditeľ spoločnosti, Ing. Peter Halabrín: ,,Hneď, ako to bolo možné, sme začali testovať kamióny viacerých značiek, ktoré vyvíjajú a disponujú takýmito ekologickými vozidlami. V súčasnosti, aj napriek časovému sklzu, môžeme hrdo povedať, že máme testovanie úspešne za sebou. Naši odborníci spolu s vodičmi niekoľko mesiacov poctivo porovnávali všetky modely z hľadiska kvality, efektívnosti či pohodlia. Preto sa už čoskoro môžete tešiť na finálne výsledky.”



Cieľom spoločnosti je do konca roka vylepšiť svoj vozový park až o 20 nových EKO modelov a v nasledujúcich dvoch rokoch o ďalších minimálne 100 nákladných vozidiel, vďaka čomu sa NAD - RESS Senica stane doslova tichým lídrom medzi dopravcami.