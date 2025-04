Dopravca vrátil Prievidzi za mestskú hromadnú dopravu 500.000 eur

Prievidza 29. apríla (TASR) - Spoločnosť SAD Prievidza vrátila mestu Prievidza za zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme za minulý rok takmer 500.000 eur. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (28. 4.), na preplatku sa okrem iného podpísala i optimalizácia cestovných poriadkov.



Mesto v minulom roku dalo na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme 3.198.060 eur, po vyúčtovaní mu vznikol preplatok vo výške 497.967 eur. Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko doplnil, že dopravca vrátil mestu financie v porovnaní s rokom 2023 financie v menšom objeme (v roku 2023 vrátila spoločnosť mestu 931.078 eur, pozn. TASR). „Je to výsledok toho, že sa v roku 2022 a 2023 robili zásadné zmeny. V tom období sa pripravovala mierna reforma mestskej hromadnej dopravy (MHD), ktorá sa týkala jednak optimalizácie kilometrov, bola tam aj dôležitá zmena tarifného systému, keď došlo k príprave časových cestovných lístkov,“ zhodnotil Danko.



V minulosti podľa neho dopravca v meste zabezpečil výkony vo verejnom záujme v objeme takmer dva milióny tarifných kilometrov, dnes je to 1.150.000 kilometrov. Vlani spoločnosť previezla 2,5 milióna cestujúcich. „Stále je to významné číslo, ktoré hovorí o tom, že ľudia MHD využívajú. Všetci by sme si želali, aby bolo číslo vyššie, no súvisí to s parkovacou politikou, využívaním áut, výškou cestovného,“ spomenul Danko.



SAD Prievidza zabezpečuje MHD i prímestskú dopravu na území Prievidze, Bojníc, Partizánskeho a Bánoviec nad Bebravou. Preplatok vznikol i Bojniciam. V roku 2022 prevzala 100 percent akcií dopravcu spoločnosť Transdev Slovakia. Spoločnosť má momentálne so samosprávami Prievidze a Bojníc uzatvorenú zmluvu, ktorá platí do roku 2028.