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Dopravcom v Európe chýba vyše 500.000 vodičov
Dopravné spoločnosti hľadajú nové spôsoby, ako povolanie vodiča zatraktívniť a udržať si kvalifikovaných zamestnancov.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Európska cestná doprava prechádza zásadnou transformáciou. Dopravným spoločnostiam v celej Európe chýba viac ako 500.000 vodičov, pričom ďalších 660.000 by malo do roku 2030 odísť do dôchodku. Zároveň rastú prevádzkové náklady a zvyšuje sa tlak na znižovanie emisií. To sú niektoré z hlavných zistení najnovšej správy Transforming Transportation (Transformácia dopravy) 2027 od spoločnosti Eurowag, ktorá o tom vo štvrtok informovala.
Správa poukazuje na kľúčovú úlohu digitalizácie, automatizácie a efektívnejšieho využívania dát pri riešení týchto výziev a prináša poznatky z ôsmich európskych trhov. „Doprava je čoraz zložitejšia a spoločnosti potrebujú rýchly prístup ku kvalitným dátam, aby sa mohli správne rozhodovať v každodennej prevádzke. Integrácia prevádzkových a finančných informácií do jednej digitálnej platformy pomáha dopravným spoločnostiam efektívnejšie riadiť náklady, zvyšovať efektivitu a chrániť ich dlhodobú ziskovosť,“ uviedol generálny manažér Eurowagu pre Slovensko, Česko, Slovinsko a Chorvátsko Miroslav Novák.
Dopravné spoločnosti hľadajú nové spôsoby, ako povolanie vodiča zatraktívniť a udržať si kvalifikovaných zamestnancov. Významným problémom zostávajú pracovné podmienky. Nedostatok bezpečných a dobre vybavených parkovacích zariadení v Európskej únii, kde podľa odhadov chýba viac ako 390.000 miest, naďalej komplikuje život vodičom aj fungovanie dopravcov.
Slovenská časť správy predstavuje tri firmy, ktoré majú rozdielne prístupy k modernizácii cestnej dopravy a zvyšovaniu jej udržateľnosti. „Zmeny sú rýchle. Treba rýchlo reagovať a mať dostatočný cash flow na prispôsobenie sa,“ uviedol jeden zo zakladateľov spoločnosti Varexpres Gabriel Varga. Výber technológií bol pre nich strategické rozhodnutie. Pre DNB Trans sú moderné technológie základom. „Nevnímame ich ako luxus. Sú pre nás podmienkou prežitia,“ vysvetlil jeho konateľ Norbert Bučko. TLS Logistics patrí medzi priekopníkov LNG vozidiel. „Dáta sú to najvzácnejšie, čo môžete mať,“ potvrdil šéf firmy Alexander Kóré.
Skúsenosti a príbehy týchto troch spoločností ukazujú, že pre celý trh neexistuje univerzálne riešenie. Spája ich pragmatický prístup k inováciám - nové technológie zavádzajú tam, kde prinášajú merateľné prevádzkové alebo ekonomické prínosy.
Správa poukazuje na kľúčovú úlohu digitalizácie, automatizácie a efektívnejšieho využívania dát pri riešení týchto výziev a prináša poznatky z ôsmich európskych trhov. „Doprava je čoraz zložitejšia a spoločnosti potrebujú rýchly prístup ku kvalitným dátam, aby sa mohli správne rozhodovať v každodennej prevádzke. Integrácia prevádzkových a finančných informácií do jednej digitálnej platformy pomáha dopravným spoločnostiam efektívnejšie riadiť náklady, zvyšovať efektivitu a chrániť ich dlhodobú ziskovosť,“ uviedol generálny manažér Eurowagu pre Slovensko, Česko, Slovinsko a Chorvátsko Miroslav Novák.
Dopravné spoločnosti hľadajú nové spôsoby, ako povolanie vodiča zatraktívniť a udržať si kvalifikovaných zamestnancov. Významným problémom zostávajú pracovné podmienky. Nedostatok bezpečných a dobre vybavených parkovacích zariadení v Európskej únii, kde podľa odhadov chýba viac ako 390.000 miest, naďalej komplikuje život vodičom aj fungovanie dopravcov.
Slovenská časť správy predstavuje tri firmy, ktoré majú rozdielne prístupy k modernizácii cestnej dopravy a zvyšovaniu jej udržateľnosti. „Zmeny sú rýchle. Treba rýchlo reagovať a mať dostatočný cash flow na prispôsobenie sa,“ uviedol jeden zo zakladateľov spoločnosti Varexpres Gabriel Varga. Výber technológií bol pre nich strategické rozhodnutie. Pre DNB Trans sú moderné technológie základom. „Nevnímame ich ako luxus. Sú pre nás podmienkou prežitia,“ vysvetlil jeho konateľ Norbert Bučko. TLS Logistics patrí medzi priekopníkov LNG vozidiel. „Dáta sú to najvzácnejšie, čo môžete mať,“ potvrdil šéf firmy Alexander Kóré.
Skúsenosti a príbehy týchto troch spoločností ukazujú, že pre celý trh neexistuje univerzálne riešenie. Spája ich pragmatický prístup k inováciám - nové technológie zavádzajú tam, kde prinášajú merateľné prevádzkové alebo ekonomické prínosy.