Dopravcovia odmietajú spoplatnenie ďalších ciest

Bratislava 8. apríla (TASR) – Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia vníma negatívne koncepciu prípadného spoplatnenia všetkých ciest druhej a tretej triedy elektronickým mýtom. S podobným návrhom nesúhlasí ani Únia autodopravcov Slovenska (UNAS). Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR hovorí o dezinterpretácii slov ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Rezort podotkol, že v súčasnej krízovej situácii plánuje, naopak, pomôcť autodopravcom zľavou z mýta.



"Spoplatnenie ďalších mýtnych úsekov v týchto dňoch nie je témou," uviedol pre TASR rezort dopravy. Podľa MDV ide o dezinterpretáciu slov šéfa rezortu dopravy, ktorý v jednom z rozhovorov spomínal zámer v budúcnosti otvoriť diskusiu o spoplatnení všetkých cestných úsekov.



V čase krízy spôsobenej novým koronavírusom chce MDV poskytnúť autodopravcom zľavu z povinnosti platiť mýto, aby sa čo najviac zmiernili finančné dosahy spôsobené situáciou okolo pandémie. "Na jedno z najbližších rokovaní vlády predloží minister dopravy Andrej Doležal návrh na dodatočné zľavy v mýtnom systéme pre autodopravcov a zároveň podporí aj ďalšie návrhy súvisiace s pandémiou, ako napríklad zníženie cestnej dane," zdôraznilo ministerstvo.



Česmad v súvislosti s konceptom spoplatnenia ďalších úsekov ciest poznamenal, že nepriaznivý dosah by sa prejavil najmä v miestnej regionálnej preprave. "Doplatili by na to nielen verejnosťou vnímaní 'klasickí' autodopravcovia, ale výrazne by sa zhoršila ekonomická situácia malým živnostníkov, SZČO a menším lokálnym firmám, keďže v súčasnosti má už ťažká nákladná doprava zo zákona všeobecný zákaz jazdiť po cestách tretej triedy a zákaz na cestách druhej triedy sa rieši dopravným značením," priblížil prvý viceprezident združenia Pavol Piešťanský.



Zároveň pripomenul, že sektor cestnej dopravy je na Slovensku jedným z najviac postihnutých aktuálnou krízou. "Za posledný mesiac poklesli objemy tržieb dopravcov v mnohých prípadoch až o 90 % oproti predchádzajúcemu mesiacu a približne 50 % flotily vozidiel je aktuálne mimo prevádzky. Táto situácia má v týchto dňoch okrem iného za následok nevyhnutné prepúšťanie rádovo stoviek zamestnancov v sektore nákladnej aj osobnej dopravy," zdôraznil Piešťanský.



Spoplatnením takmer celej cestnej siete Slovenska sa podľa Česmadu zvýši iba príjem prevádzkovateľa mýtneho systému spoločnosti SkyToll a nebude to mať pozitívny vplyv na príjem pre samosprávy a následné budovanie, údržbu a opravy siete ciest druhej a tretej triedy. Združenie je v prípade spoplatnenia ciest druhej a tretej triedy pripravené prijať "dôrazné protiopatrenia".



UNAS rovnako nesúhlasí so spoplatnením ďalších mýtnych úsekov. Stanislav Skala z UNAS v tejto súvislosti vyhlásil, že únia môže zopakovať protesty. "Dopravcovia si nemyslia, že je treba spoplatňovať ďalšie úseky, ale zrušiť monitorovanie ciest druhej a tretej triedy, lebo to zbytočne zvyšuje náklady pre regionálnych dopravcov a zaťažuje vyššie územné celky," dodal.