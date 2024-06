Dopravcovia podporujú presun časti dopravy z kamiónov na železnicu

Bratislava 7. júna (TASR) - Logistické zväzy a asociácie dopravcov podporujú presun nákladnej dopravy z kamiónov na železnice. Kombinovaná doprava podľa nich predstavuje výhodnejšiu alternatívu k využívaniu väčších a ťažších kamiónov. Zároveň apelujú na EÚ, aby sa navrhovaná výnimka o zvýšení váhy nákladných vozidiel vzťahovala len na elektrokamióny, nie aj na dieselové nákladné vozidlá. Asociácie dopravcov sa na tom zhodli v piatok na tlačovom brífingu v termináli kombinovanej dopravy v Dunajskej Strede.



"Tá cesta, a to je to, prečo okolité štáty podporujú železničnú dopravu, je v tom, poslať kamiónovú dopravu preč z ciest a dostať ju aspoň v rozsahu nad 200 km prepravy na železnice," uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.



Pripomenul, že v júni by sa na pôde EÚ malo rokovať o prijatí smernice, ktorá navrhuje zvýšenie hmotnosti rozmerov ťažkých úžitkových vozidiel. Výnimka by sa však podľa Lasza mala vzťahovať nielen na elekrokamióny, ale aj na dieselové. "To spôsobí, že dieselové kamióny budú väčšie a ťažšie, viac tovaru pôjde po cestách," doplnil.



Cestu logistické zväzy a asociácie dopravcov vidia v posilnení kombinovanej dopravy a presunutí nákladnej dopravy na železnicu, čo je v súlade aj s cieľmi EÚ. Snahou podľa dopravcov je, aby sa náklady na tratiach dlhších ako 200 km prepravovali po železnici, následne sa v prekladisku preložili na elektrický kamión, ktorý by prešiel zvyšných 50 alebo 100 km trasy do cieľa.



Na to, aby bolo možné presunúť nákladnú dopravu na železnice na Slovensku, treba však zlepšiť železničnú infraštruktúru. Trate sú totiž podľa prezidenta Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) Jána Biznára v zlom stave. Železnice by podľa neho potrebovali dlhodobý komplexný plán. "Našim návrhom je zriadiť na Slovensku obdobu českého fondu dopravnej infraštruktúry, aby sme vedeli naše spoločné verejné zdroje tak plánovať, aby boli využité čo najlepšie a k prospechu všetkých," uviedol Biznár.



Lasz doplnil, že ďalšie opatrenia na posilnenie kombinovanej nákladnej dopravy sa opierajú o koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy, ktorú prijalo ministerstvo dopravy. Ide napríklad o podporu nových liniek kombinovanej dopravy či nákupu zariadení, na ktoré sú podľa Lasza financie aj v pláne obnovy.