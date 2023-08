Dopravcovia: Polícia SR by mala informovať o stave vyšetrovania mýta

Bratislava 8. augusta (TASR) - Polícia SR by podľa združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD mala oboznamovať verejnosť o tom, v akom stave sú jednotlivé vyšetrovacie úkony v súvislosti s trestnými oznámeniami, čo sa týka predĺženej mýtnej zmluvy medzi spoločnosťou SkyToll a Národnou diaľnicou spoločnosťou. Informoval o tom v utorok prezident združenia Pavol Piešťanský.



"Kauza slovenského mýta vyvoláva oprávnenú pozornosť laickej i odbornej verejnosti. Doteraz bolo podaných v tejto súvislosti množstvo trestných oznámení, to posledné avizované od premiéra Ľudovíta Ódora, pravdepodobne, nebude v ničom nové. ČESMAD kompetentné policajné orgány vyzýva, aby informovali verejnosť o aktuálnom stave kauzy a predišli tak viacerým nekončiacim špekuláciám," uviedol Piešťanský.



ČESMAD je podľa svojho prezidenta presvedčené, že sa kauza mýta vyšetrí a konkrétne osoby budú niesť svoj diel zodpovednosti. "Popritom však treba jasne povedať, že aj keď si štát konečne urobí poriadok so svojím dodávateľom mýta a potrestá spravodlivo chyby z minulosti, dopravcovia sa z toho nenajedia," dodal Piešťanský.



Národná rada SR pred letom nehlasovala o viacerých návrhoch, ktoré podľa neho mohli výrazne prispieť k zlepšovaniu podmienok cestných dopravcov a ich vodičov. "Profesionálni vodiči, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok, už dnes mohli mať kompenzované zvyšujúce sa náklady a zvýšený čistý príjem a dopravcovia zasa zníženú daň z motorových vozidiel. Žiaľ, nestalo sa," uzavrel Piešťanský.