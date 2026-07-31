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Dopravcovia preverujú klimatizáciu, horúčavy môžu spôsobiť komplikácie
RegioJet kontroluje funkčnosť klimatizácie vo svojich vlakoch a autobusoch pred nasadením vozidiel do prevádzky aj počas jazdy.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Spoločnosti Leo Express a RegioJet, ktoré zabezpečujú železničnú a autobusovú dopravu aj na Slovensku, v súvislosti s novou vlnou horúčav pre TASR potvrdili, že preverujú klimatizáciu, aby v lete fungovala. V prípade dlhších extrémnych teplôt však nevylučujú technické komplikácie.
„Všetky vlaky Leo Express sú klimatizované. Funkčnosť klimatizácie vo vlakoch na trase Bratislava - Komárno dosahuje takmer 100 percent,“ uviedol hovorca dopravcu Emil Sedlařík. Klimatizáciu podľa neho kontrolujú a robia jej servis tak, aby bola v teplých letných dňoch funkčná.
„Pokiaľ by klimatizácia vypadla, Leo Express poskytuje cestujúcim kompenzáciu vo výške 25 až 150 percent ceny cestovného v leo kreditoch,“ priblížil hovorca. Vo vlakoch sú zároveň núdzové zásoby vody a rozpustné tablety, dopravca skúša i rozprašovače alebo ventilátory. „Leo Express navyše investoval do úpravy haly na údržbu jednotiek, a tak sa môže sústrediť na pravidelné revízie klimatizácie,“ dodal Sedlařík.
RegioJet kontroluje funkčnosť klimatizácie vo svojich vlakoch a autobusoch pred nasadením vozidiel do prevádzky aj počas jazdy. Vybavené sú ňou všetky vlaky a autobusy dopravcu. „Dlhotrvajúce extrémne horúčavy však môžu klimatizačné systémy vystaviť mimoriadnej záťaži, a preto nie je možné úplne vylúčiť prípadné technické komplikácie,“ upozornil PR manažér spoločnosti Lukáš Kubát.
Nastavenie klimatizácie vychádza z technických parametrov jednotlivých vozidiel, odporúčania výrobcov a príslušných európskych noriem pre tepelný komfort. „Snažíme sa predchádzať príliš veľkým teplotným rozdielom medzi interiérom a vonkajším prostredím, ktoré by mohli byť cestujúcim nepríjemné,“ podotkol Kubát. Za komfortné je podľa týchto noriem považovaný rozdiel približne šesť až osem stupňov Celzia.
„Vo vlakoch dostáva každý cestujúci zdarma fľašu vody už pri nástupe. Ďalšie nápoje si môže objednať z ponuky palubného občerstvenia,“ priblížil zástupca RegioJet. Viaceré autobusy dopravcu sú vybavené aj fontánkou na pitie, z ktorej si cestujúci môžu podľa potreby doplňovať pitnú vodu.
TASR v spojitosti s horúčavami oslovila aj autobusových dopravcov Arriva a Slovak Lines, k otázkam sa doteraz nevyjadrili.
„Všetky vlaky Leo Express sú klimatizované. Funkčnosť klimatizácie vo vlakoch na trase Bratislava - Komárno dosahuje takmer 100 percent,“ uviedol hovorca dopravcu Emil Sedlařík. Klimatizáciu podľa neho kontrolujú a robia jej servis tak, aby bola v teplých letných dňoch funkčná.
„Pokiaľ by klimatizácia vypadla, Leo Express poskytuje cestujúcim kompenzáciu vo výške 25 až 150 percent ceny cestovného v leo kreditoch,“ priblížil hovorca. Vo vlakoch sú zároveň núdzové zásoby vody a rozpustné tablety, dopravca skúša i rozprašovače alebo ventilátory. „Leo Express navyše investoval do úpravy haly na údržbu jednotiek, a tak sa môže sústrediť na pravidelné revízie klimatizácie,“ dodal Sedlařík.
RegioJet kontroluje funkčnosť klimatizácie vo svojich vlakoch a autobusoch pred nasadením vozidiel do prevádzky aj počas jazdy. Vybavené sú ňou všetky vlaky a autobusy dopravcu. „Dlhotrvajúce extrémne horúčavy však môžu klimatizačné systémy vystaviť mimoriadnej záťaži, a preto nie je možné úplne vylúčiť prípadné technické komplikácie,“ upozornil PR manažér spoločnosti Lukáš Kubát.
Nastavenie klimatizácie vychádza z technických parametrov jednotlivých vozidiel, odporúčania výrobcov a príslušných európskych noriem pre tepelný komfort. „Snažíme sa predchádzať príliš veľkým teplotným rozdielom medzi interiérom a vonkajším prostredím, ktoré by mohli byť cestujúcim nepríjemné,“ podotkol Kubát. Za komfortné je podľa týchto noriem považovaný rozdiel približne šesť až osem stupňov Celzia.
„Vo vlakoch dostáva každý cestujúci zdarma fľašu vody už pri nástupe. Ďalšie nápoje si môže objednať z ponuky palubného občerstvenia,“ priblížil zástupca RegioJet. Viaceré autobusy dopravcu sú vybavené aj fontánkou na pitie, z ktorej si cestujúci môžu podľa potreby doplňovať pitnú vodu.
TASR v spojitosti s horúčavami oslovila aj autobusových dopravcov Arriva a Slovak Lines, k otázkam sa doteraz nevyjadrili.