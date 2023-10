Dopravcovia vyzývajú vládu zvýšiť priepustnosť hranice SR s Ukrajinou

Bratislava 16. októbra (TASR) - Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) vyzýva dočasne poverenú vládu Ľudovíta Ódora a povereného ministra dopravy Pavla Lančariča, aby sa zaoberali témou priepustnosti hranice SR a Ukrajiny na najbližšom rokovaní vlády. Zároveň by mali podľa asociácie pripraviť opatrenia, ktoré by bolo možné po vytvorení novej vlády operatívne prijať.



"Zvýšením tranzitu ukrajinského obilia máme obrovskú šancu zvýšiť výkony železničnej dopravy, s čím na Slovensku už roky zápasíme," priblížil Ján Biznár, prezident AROS.



Problém, ktorý je podľa AROS potrebné riešiť, smeruje k zvýšeniu priepustnosti hranice SR s Ukrajinou. Trať z Ukrajiny je momentálne väčšinu času blokovaná, pretože sa na nej robí colná a pohraničná kontrola. "Osobné vlaky sú kontrolované priamo na hraničnom priechode, čím je hranica blokovaná," spresnil Patrik Benka, výkonný riaditeľ AROS. Ak by sa kontrola, podobne ako napríklad v Maďarsku, robila v pohraničnej stanici, trať by podľa neho nebola zablokovaná a nákladné vlaky by mohli prechádzať.



Problémom je aj to, že na trati sú dve koľaje - širokorozchodná a normálne rozchodná. Z dôvodu nízkej kapacity zamestnancov nie je možné vykonávať súčasne kontrolu vlakov na oboch tratiach, čím sa trate navzájom blokujú.



Riešenie je pritom podľa AROS-u jednoduché a stálo by málo peňazí. "Presunom kontrol do železničnej stanice Čierna nad Tisou a zdvojnásobením počtu personálu colnej a pohraničnej kontroly by došlo k trojnásobnému zvýšeniu kapacity železníc," dodal Benka.



Tieto opatrenia by podľa asociácie okrem zvýšenia priepustnosti hranice priniesli ďalšie obrovské benefity. "Došlo by k zvýšeniu zamestnanosti a, samozrejme, k zvýšeniu príjmov štátneho rozpočtu. Vyššie výkony železničnej dopravy by štátu vo forme zvýšenia daní a železničného mýta priniesli sumu viac ako dva milióny eur ročne," uzavrel Biznár. Je preto pre železničných dopravcov podľa neho nepochopiteľné, že vláda v tejto veci nekoná.