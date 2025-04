Dopravcovia žiadajä štát rokovať o znížení poplatkov pre autodopravcov

Bratislava 28. apríla (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) žiada o zvolanie stretnutia zodpovedných ministerstiev so zástupcami autodopravcov v týždni od 28. apríla do 2. mája, s cieľom nájsť riešenia pre zníženie daňovo-poplatkového zaťaženia autodopravcov. Uviedol to predseda UNAS Stanislav Skala v otvorenom liste adresovanom premiérovi, ministrovi financií a ministrovi dopravy. Členovia UNAS sú podľa neho v prípade nevyhovenia žiadosti pripravení organizovať protestné zhromaždenia spojené s blokádou dopravy.



Spresnil, že únia požaduje okamžité zrušenie transakčnej dane, ako aj okamžité zníženie výberu mýta na 12 %. UNAS tiež žiada zníženie taríf CO2 pre mýto, implementáciu európskej legislatívy pre odťahové služby do slovenskej legislatívy a zmenu legislatívy týkajúcej sa odťahových služieb do 3,5 tony. „Od predmetných ministerstiev očakávame vyjadrenie do 19. mája 2025 písomnou formou,“ podčiarkol.



UNAS podľa Skalu však nebude predkladať žiadne návrhy riešení, pretože tento postup v minulosti neviedol k žiadnym výsledkom. „V prípade, že kompetentné orgány nevyhovejú požiadavkám UNAS-u na zníženie daňových, poplatkových povinností a implementovanie zákonov pre odťahové služby, tak členovia UNAS sú pripravení na usporiadanie protestných zhromaždení spojených s blokádou dôležitých dopravných koridorov,“ priblížil.



Podčiarkol, že zavádzanie nových a zvyšovanie už existujúcich daní má významný negatívny dosah na podnikanie v dopravnom segmente hospodárstva.



Podľa Skalu je neúnosné, aby sa transakčná daň platila aj z platieb mýta, čo je fakticky tiež daň, rovnako aj z platieb za pohonné látky, pri ktorých viac ako polovicu tvoria len dane. Pri pohonných látkach pritom podľa neho ide o trojité zdanenie, keďže daň z pridanej hodnoty (DPH) sa vyberá aj zo spotrebnej dane a transakčná daň je vyberaná ako zo spotrebnej dane, tak aj z DPH. Ide fakticky o daň z obratu, ktorá bola začiatkom 90-tych rokov nahradená DPH.



Zdôraznil, že náklady na transakčnú daň sú nákladmi, ktoré konkurencia z Ukrajiny a iných členských štátov nemá. Autodopravcovia nemajú možnosť tieto náklady plne premietnuť do ceny za svoje služby, čím sa podľa Skalu dostávajú do straty. Rovnaké argumenty platia aj pre sadzby DPH. Doprava je zaradená do základnej sadzby 23 %. Táto sadzba sa následne premieta do cien tovarov a služieb, čím sa zvyšuje cenová hladina všetkých tovarov a služieb.



UNAS podľa Skalu chápe, že sadzby mýta reflektujú politiku EÚ smerujúcu k postupnému znižovaniu emisií CO2. V nákladnej autodoprave však zatiaľ nie je žiadna alternatíva nulových emisií CO2 a preto zvyšovanie sadzieb je len dodatočné zdanenie dopravy bez reálnych naplnení cieľov.