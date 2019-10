Dopravcovia zostali v parlamente pri znížení veku vodičov nevypočutí

Bratislava 31. októbra (TASR) – Dopravcovia zostali v parlamente pri znížení veku vodičov kamiónov a autobusov nevypočutí. Ide pritom o požiadavku, o ktorú sa snažia viac ako tri roky. Skonštatovala to hovorkyňa Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia Martina Baumann v súvislosti so schválením novely zákona o cestnej premávke bez úpravy tejto oblasti. Upozornila, že na stanovenie nižšej vekovej hranice majú vážne dôvody.



Finálne hlasovanie bolo podľa hovorkyne pre dopravcov sklamaním. "Mali sme podporu policajného prezídia a samotnej ministerky, rokovali sme so všetkými zainteresovanými stranami, vypracovali sme potrebné podklady a upozornili sme aj na potrebu vzdelávania mladých v tomto sektore," podotkla Baumann.



Dopravcovia sú podľa jej slov tepnou hospodárstva, vysokou mierou prispievajú do štátneho rozpočtu a napriek tomu boli "zatlačení do kúta". "Čakajú nás ďalšie rokovania a týmto sme sa vrátili na začiatok," dodala.



Česmad poznamenal, že na vrátenie vekovej hranice vodičov tak, ako to bolo v minulosti, boli vážne dôvody. Ide o trvalý nedostatok vodičov, narastajúci vek vodičov a klesajúci záujem o toto povolanie. "Je zarážajúce, že zákon v pôvodnom znení prešiel aj vládou, aj prvým čítaním a zmenil sa tak zásadne až v Národnej rade Slovenskej republiky, čím poslanci koalície nepodporili vlastný zákon, na ktorom sa odborne pracovalo tri roky," zdôraznila hovorkyňa.



Zníženie veku vodičov len pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníkov a profesionálnych vojakov považuje Česmad za nezmyselné a nekorektné. "Chýba tu akékoľvek logické vysvetlenie. Problematika akútneho nedostatku profesionálnych vodičov kamiónov a autobusov sa týmto krokom zmietla zo stola, pričom záchranné zložky dostali zelenú," podotkla.



Podľa združenia je to rana aj pre systémové vzdelávanie, pretože sa tak mladí ľudia nemôžu dostať k povolaniu vodič. "Mladí ľudia a absolventi škôl radšej odídu za prácou do zahraničia, namiesto toho, aby sa mohli zamestnať doma u slovenských dopravcov," upozornila Baumann.



Znižovanie veku pre vodičov kamiónov a autobusov však podľa Ústredného automotoklubu (ÚAMK) SR a Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) nie je správnou cestou, ako riešiť ich nedostatok, v tejto oblasti je potrebné zlepšovať podmienky. "Zlepšenie statusu alebo množstva vodičov kamiónov, autobusov nevedie cez zvýšené nebezpečenstvo na našich cestách, ale cez zlepšenie podmienok pre autodopravcov," skonštatoval prezident ÚAMK Juraj Smrečan.



Česmad však zdôraznil, že práve on upozorňuje nielen na nedostatok vodičov, ale aj na problémy, ktoré treba riešiť. "Nie je žiadnou novinkou, že na neprimerané podnikateľské prostredie, vysokú daň z motorových vozidiel, zlú konkurencieschopnosť a mnoho ďalších problémov poukazujeme dlhodobo a ponúkli sme už kompetentným orgánom riešenie," doplnila hovorkyňa združenia.