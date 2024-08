Doprave sa v 2. kvartáli darilo, cestujúci využívali MHD aj vlaky

Bratislava 28. augusta (TASR) - Počet cestujúcich v osobnej doprave v 2. štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 4,1 %. Počet prepravených osôb dosiahol 182,1 milióna, čo bolo najviac za posledných päť rokov. Oproti predpandemickému 2. štvrťroku 2019 boli tak hodnoty vyššie o 2,7 %. Najväčšia položka, cestná doprava, dosiahla medziročný rast takmer 2 %, výrazne si polepšila MHD. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Mestskou hromadnou dopravou sa prepravilo viac ako 119 miliónov cestujúcich, čo bola najvyššia hodnota od roku 2019. Medziročný rast predstavoval 9,3 %. Oproti predpandemickým hodnotám roka 2019 bol počet cestujúcich vyšší o viac ako 25 %. Viac sa darilo aj železničnej doprave. Za 2. štvrťrok ňou cestovalo 18,9 milióna ľudí, čo bolo medziročne viac o 2,1 %. Počet osôb využívajúcich vlaky bol stále o desatinu nižší ako v roku 2019.



Výkony osobnej dopravy za 2. štvrťrok 2024, zohľadňujúce aj dĺžku ciest, dosiahli 2,8 miliardy osobokilometrov, medziročne boli vyššie o 12,4 %. Vyššie výkony v cestnej doprave boli ovplyvnené rastom MHD o 18 %, ako aj zlepšenými výkonmi v ostatnej doprave, do ktorej patrí vodná a letecká doprava spolu so skladovými a pomocnými činnosťami.



V súhrne za šesť mesiacov roka 2024 osobnou dopravou cestoval vyšší počet cestujúcich ako vlani, o 4,7 %. Po zohľadnení prepravných vzdialeností sa dosiahol vyšší počet osobokilometrov o 9,9 %.



Objem nákladnej prepravy za 2. štvrťrok 2024 bol medziročne nižší o 1,8 %. Celkovo sa nákladnou dopravou previezlo 54,3 milióna ton tovaru. Medziročný pokles ovplyvnila najmä cestná doprava, najmä neverejná, ktorá oproti vlaňajšku klesla o 5,7 %. Tovarová preprava po železnici zostala na rovnakej úrovni ako vlani, pričom prepravený objem tovaru nepatrne prekonal aj predpandemické hodnoty. Ostatná nákladná doprava, do ktorej patrí vodná, letecká, potrubná, skladové a pomocné činnosti, zaznamenala v 2. štvrťroku o 11 % nižšie prepravené objemy ako vlani.



Výkony v nákladnej doprave v 2. štvrťroku 2024 zohľadňujúce aj prepravnú vzdialenosť dosiahli 10,1 miliardy tonokilometrov. Oproti minulému roku zaznamenali nárast o 14 %. Vyšší medziročný rast bol ovplyvnený najmä výkonmi v cestnej doprave, ktorá vzrástla o 20 %. Naopak, železničná doprava zaznamenala pokles výkonov, medziročne sa znížili o 2,3 %.



V súhrne za 1. polrok 2024 sa v rámci nákladnej dopravy celkovo prepravil takmer rovnaký objem tovaru ako za rovnaké obdobie roka 2023, pokles bol nepatrný, o 0,1 %. Po zohľadnení prepravných vzdialeností boli však aktuálne výkony medziročne vyššie o 12,9 %.













