Dopravné firmy si nebudú môcť prenajať autá z EÚ aj bez evidencie v SR

Bratislava 23. marca (TASR) - Dopravné spoločnosti so sídlom v SR nebudú môcť disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte Európskej únie (EÚ) bez potreby ich evidencie v SR. Návrh novely zákona o cestnej doprave z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR neposunula Národná rada (NR) SR vo štvrtok do druhého čítania.



Návrh upravoval aj ustanovenia týkajúce sa odborného dozoru a kontroly a aj oblasť taxislužby. Cieľom bola transpozícia európskej smernice o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru.



Na základe novely mal byť dopravca povinný bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča ministerstvu, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané. Stanoviť sa mala lehota na vrátanie osvedčenia.



Novela zahŕňala aj úpravu povinnosti dopravcu týkajúcu sa vedúceho dopravy, povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, licencie spoločenstva, finančnej spoľahlivosti a zamestnávania vodičov.



V súvislosti s odborným dozorom a kontrolou sa mala ustanoviť súčinnosť subjektov kontroly. Lehota na predloženie údajov sa nezjednotila na 15 kalendárnych dní pre kontrolovaného.



Nespresnilo sa tiež ustanovenie, na základe ktorého by dopravný správny orgán mohol vyradiť vozidlo z evidencie vozidiel taxislužby vzhľadom na to, že by bolo predané súkromnej osobe. Nestanovil sa ani počet vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ, ktoré by bolo možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy. Zároveň sa neustanovilo obdobie, na ktoré malo byť možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy vozidlá evidované v inom členskom štáte.