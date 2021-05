Dopravnému podniku mesta Martin dodá 35 autobusov spoločnosť Iveco Bus

Martin 10. mája (TASR) – Dopravnému podniku mesta Martin, s. r. o., dodá 35 nových nízko podlažných autobusov na pohon CNG (stlačený zemný plyn) spoločnosť Iveco Bus. Podľa riaditeľa Dopravného podniku Jána Slamku sa stala víťazom elektronickej aukcie, v ktorej ponúkla sumu 7,364 milióna eur, pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 9,520 milióna eur.



"Ide o najmodernejšie a v mestských aglomeráciách najpoužívanejšie autobusy. Sú nízkopodlažné s tromi vchodmi, ktoré majú šírku 1200 milimetrov a umožňujú dobrý nástup. Pre hendikepovaných ľudí je výklopná plošina v stredných dverách. Mal by tam byť najmodernejší informačný a odbavovací systém, ktorý prinesie dostatok informácií pre cestujúcich. Kapacitne je vo vozidlách asi 24 sedadiel na sedenie, celková kapacita by mohla byť do 85 až 90 miest aj na státie," informoval vedúci predaja Iveco Bus pre Slovensko Michal Fraštia.



Primátor Martina Ján Danko doplnil, že podľa zmluvy by mali posledný autobus dodať do 15. decembra. "Autobusy budú dodávať po etapách. Predpokladám, že už v lete príde dodávka autobusov, lebo potrebujeme zacvičiť vodičov a celé to začať logisticky pripravovať. Od 1. januára 2022 by mal podnik fungovať samostatne a zabezpečovať autobusovú dopravu," uviedol Danko.



"Na dodávku plynu vypíšeme výberové konanie, podmienkou bude aj postavenie plničky plynu. Iste, na Slovensku nie je veľa spoločností, ktoré sú spôsobilé to urobiť. Máme dva varianty na plničky a dva až tri varianty pripravené na zázemie. Uvažujeme aj o možnom čiastočnom alebo dočasnom prenájme depa doterajšieho prevádzkovateľa MHD," dodal martinský primátor.