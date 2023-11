Dopravný analytik:Priority v oblasti dopravy sú v PVV napísané triezvo

Bratislava 15. novembra (TASR) - Priority v programovom vyhlásení vlády (PVV) v oblasti dopravy sú napísané triezvo a tak, aby sa dali uskutočniť. Uviedol to pre TASR dopravný analytik Jozef Drahovský s tým, že či sa ich podarí uskutočniť, bude záležať od viacerých faktorov a spolupráce vlády ako celku.



"Každá časť dopravy má popísané vlastné priority a vidno, že túto časť programového vyhlásenia tvoril človek znalý problematiky," zhodnotil Drahovský.



Za najdôležitejšiu časť programového vyhlásenia v oblasti dopravy považuje Drahovský zámer vytvoriť nástroj dlhodobého financovania dopravy, ktorý vytvorí predvídateľný plánovací nástroj na financovanie údržby, prevádzky a investícií v doprave vo verejnom záujme. "Je to najmä z dôvodu, že zdroje pre dopravu z Európskej únie sa končia v 2027 a odvtedy by sa mala doprava vedieť financovať zo zdrojov, ktoré si sama vytvorí," uviedol dopravný analytik.



Za zmienku podľa Drahovského stojí aj plán vytvoriť medzirezortný projektový tím, ktorého cieľom bude urýchliť prípravu a výstavbu zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4.



"Veľmi dôležité je aj venovanie sa investičnému dlhu, ktorý pociťuje najmä cestná a železničná infraštruktúra, a príprave investičných projektov do zásoby, tak aby sme dokázali využiť dostupné finančné zdroje vtedy, keď sú k dispozícii," doplnil Drahovský.



Medzi dopravnými prioritami vládneho kabinetu dopravnému analytikovi chýba primeraná pozornosť bezpečnosti cestnej premávky. Upozornil, že pribúdajú smrteľné nehody chodcov, kolobežkárov i cyklistov. "Je pravda, že dozor nad cestnou premávkou zabezpečuje dopravná polícia pod ministerstvom vnútra, ale primeraným stavebným riešením cestnej infraštruktúry a organizáciou dopravy je možné mnohým nehodám, najmä chodcov a cyklistov, predchádzať," uzavrel Drahovský.