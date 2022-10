Dopravný podnik aj motoristi môžu tankovať CNG na novej stanici

Martin 18. októbra (TASR) – Novú vysokokapacitnú plniacu stanicu na stlačený zemný plyn CNG otvorili v utorok pri areáli ZŤS v Martine. Okrem motoristov ju bude využívať aj vozidlový park Dopravného podniku (DP) mesta Martin, pozostávajúci z 35 CNG autobusov. Natankovať ich bude po novom trvať o päť hodín kratšie než na dočasnej stanici, ktorú využívali doteraz. Uviedol to konateľ martinského DP Ján Slamka.



"Doteraz sme fungovali na dočasnej čerpacej stanici, tá nebola plnohodnotná, technológia je tam menej výkonná. Tankovanie vozidiel nám cez noc trvalo asi osem hodín, na trvalej čerpacej stanici s touto technológiou sa momentálne bavíme o troch hodinách," skonštatoval Slamka.







Ako doplnil konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozolák, otvorením novej stanice v Martine sa sieť verejných plniacich staníc CNG na Slovensku rozšírila na 19. "Stanica je samoobslužná, prístupná nepretržite," podotkol s tým, že osobné vozidlo je možné natankovať do troch minút, autobus od desiatich do 15 minút.



Vozidlá CNG dokážu znížiť náklady na palivo o 20 až 40 percent v porovnaní s benzínovým pohonom a o 10 až 20 percent v porovnaní s naftovým pohonom. Používaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. "V porovnaní s naftovými autobusmi produkujú autobusy na alternatívne palivo CNG menej škodlivých emisií a menej hluku," uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SPP Miroslav Kulla s tým, že v tomto roku otvárajú už tretiu plniacu stanicu. Na príprave ďalších troch podľa jeho slov aktuálne pracujú.