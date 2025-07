Dopravný podnik Košice upozorňuje na zmeny v súvislosti s tarifou

Košice 30. júla (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) pripomína zmenu tarify, ktorá vstúpi do platnosti od piatka (1. 8.). Cestujúca verejnosť si k doterajším papierovým jednorazovým cestovným lístkom (CL) bude môcť zakúpiť doplnkové v hodnote 0,10 alebo 0,20 eura. Predplatné CL zakúpené do uvedeného dátumu zostávajú v platnosti. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval poverený generálny riaditeľ DPMK Roman Danko. Zároveň upozornil na dočasnú odstávku automatov.



Zvýšenie tarify v prípade papierových CL predstavuje zväčša 20 centov pri základnom a desať centov pri zľavnenom CL. Podobne je to aj pri virtuálnom lístku zakúpenom cez aplikácie alebo prostredníctvom bezkontaktnej čipovej karty. Cena SMS lístka zostáva na úrovni 1,50 eura.



Základný 30-minútový jednorazový papierový CL bude stáť po novom 1,20 eura a zľavnený polovicu z toho. Suma za 30-dňový CL vzrastie z 25 na 30 eur a mesačný zľavnený lístok určený najmä pre žiakov, študentov do 26 rokov a seniorov do 70 rokov bude stáť namiesto 12,50 eura 15 eur. „Pokiaľ majú cestujúci zakúpený predplatný CL za ešte nezvýšenú cenu na 30 dní, štvrťrok, polrok alebo rok, je platný až do vypršania predplatného časového obdobia,“ pripomenul Danko s tým, že platné budú všetky predplatné CL, ktoré boli zakúpené do konca tohto mesiaca za pôvodnú sumu.



Čo sa týka doplnkových CL, tie si bude možné zakúpiť v predajných miestach DPMK na Bardejovskej a Rooseveltovej ulici a v zákazníckom centre na železničnej stanici. Platné budú vtedy, ak budú označené v prostriedkoch MHD spolu s predtým zakúpenými papierovými lístkami a ak ich výsledná hodnota bude rovnaká, prípadne vyššia ako cena lístka od 1. augusta. Spolu s novými CL by mali byť k dispozícii postupne od piatka u všetkých zmluvných partnerov DPMK.



Danko zároveň upozornil, že v súvislosti so zmenou tarify budú od štvrtkového (31. 7.) rána postupne odstavované všetky automaty na predaj CL. Ich opätovné spustenie je naplánované na piatok.



Zmeny sa týkajú aj zľavnenej prepravy dôchodcov, po novom na ňu budú mať nárok osoby od 63 rokov. Vzhľadom na vek a iné tarifné skupiny so zvýhodneným cestovným sa takisto ruší zľava pre politických väzňov a násilne odvlečené osoby, ako aj pre protifašistických bojovníkov a ich rodiny.



Úpravy tarify odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí. Dôvodom majú byť dosahy konsolidačných opatrení na DPH a transakčnú daň, ako aj nárast prevádzkových nákladov na energie a mzdy.