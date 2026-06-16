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Dopravný podnik mesta Košice podpísal zmluvu na čítačky kariet do MHD
Podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka predstavuje možnosť zaplatiť cestovné bankovou kartou priamo vo vozidle významný krok.
Autor TASR
Košice 16. júna (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) podpísal so spoločnosťou Mikroelektronika zmluvu na dodávku 1331 čítačiek do vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD) v celkovej hodnote takmer 1,5 milióna eur s DPH. V košickej MHD tak bude od budúceho roka možné zaplatiť za cestovný lístok priamo v električkách a autobusoch prostredníctvom bankovej karty. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
Podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka predstavuje možnosť zaplatiť cestovné bankovou kartou priamo vo vozidle významný krok. „Reagujeme aj na rastúce očakávania cestujúcich, ktorí sa s takouto možnosťou úhrady cestovného stretávajú v iných európskych mestách. Nejde len o výmenu starých zariadení za nové. Nový systém cestujúcim výrazne zjednoduší úhradu cestovného,“ povedal. Bezkontaktné platby doplnia už existujúce možnosti úhrady lístka bezkontaktnou čipovou kartou (BČK), papierovým alebo SMS lístkom.
Modernizácia je financovaná z eurofondov. Do všetkých vozidiel MHD pribudne postupne 681 čítačiek BČK s možnosťou bezkontaktnej platby a s integrovanou čítačkou QR kódov. „Okrem nich budú môcť cestujúci využívať aj 650 čítačiek BČK s funkciou označovania papierových cestovných lístkov, ktoré postupne nahradia súčasné označovače. V oboch typoch čítačiek bude zároveň možné overiť si platnosť už zakúpených časových cestovných lístkov,“ dopĺňa mesto.
Podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka predstavuje možnosť zaplatiť cestovné bankovou kartou priamo vo vozidle významný krok. „Reagujeme aj na rastúce očakávania cestujúcich, ktorí sa s takouto možnosťou úhrady cestovného stretávajú v iných európskych mestách. Nejde len o výmenu starých zariadení za nové. Nový systém cestujúcim výrazne zjednoduší úhradu cestovného,“ povedal. Bezkontaktné platby doplnia už existujúce možnosti úhrady lístka bezkontaktnou čipovou kartou (BČK), papierovým alebo SMS lístkom.
Modernizácia je financovaná z eurofondov. Do všetkých vozidiel MHD pribudne postupne 681 čítačiek BČK s možnosťou bezkontaktnej platby a s integrovanou čítačkou QR kódov. „Okrem nich budú môcť cestujúci využívať aj 650 čítačiek BČK s funkciou označovania papierových cestovných lístkov, ktoré postupne nahradia súčasné označovače. V oboch typoch čítačiek bude zároveň možné overiť si platnosť už zakúpených časových cestovných lístkov,“ dopĺňa mesto.