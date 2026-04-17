Dopravný podnik mesta Košice získa 30 nových autobusov
Autor TASR
Košice 17. apríla (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) podpísal s českou spoločnosťou SOR Libchavy dve čiastkové zmluvy na dodanie 30 nových nízkopodlažných autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) v celkovej hodnote zhruba 13,8 milióna eur s DPH. Informoval o tom košický magistrát.
„Pätnásť nízkopodlažných autobusov s dĺžkou 12 metrov a rovnaký počet nízkopodlažných kĺbových autobusov s dĺžkou 18 metrov by do vozového parku DPMK malo postupne pribúdať od leta nasledujúceho roka. Výrobca sa ich zaviazal dodať najneskôr do konca októbra 2027,“ uviedlo mesto. Financovanie tejto eurofondovej investície schválila v septembri 2024 Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice, pričom spoluúčasť DPMK bude predstavovať osem percent.
Projekt podľa košického primátora Jaroslava Polačeka predstavuje významnú investíciu do modernizácie vozového parku DPMK a zvyšuje aj atraktivitu cestovania v MHD. „Spolu s DPMK investujeme do rozvoja dopravnej infraštruktúry a MHD viac ako pol miliardy eur. Teší ma, že nové CNG autobusy pomôžu DPMK vynoviť a skvalitniť svoj vozový park,“ uviedol Polaček. Dlhodobým cieľom je podľa neho moderná, čo najviac bezemisná a ekologická MHD, ktorá bude prvou voľbou pri cestovaní v meste.
Aj podľa povereného generálneho riaditeľa DPMK Romana Danka prispejú nové CNG autobusy k posilneniu vnímania MHD ako modernej, ekologickej a spoľahlivej alternatívy individuálnej automobilovej dopravy. „Som rád, že Úrad pre verejné obstarávanie nám po vyše polročnej kontrole verejného obstarávania dal zelenú a môžeme naplno spustiť proces dodávky moderných ekologických autobusov do Košíc,“ povedal.
