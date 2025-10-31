< sekcia Ekonomika
Dopravný podnik Martina chce kúpiť päť nových autobusov na CNG pohon
Martin 31. októbra (TASR) - Dopravný podnik mesta Martin chce s pomocou eurofondov kúpiť päť nových autobusov na pohon stlačeným zemným plynom (CNG) takmer za 1,7 milióna eur bez DPH. Návrh podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu schválili na piatkovom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.
„Potreba rozšíriť vozidlový park vzišla aj z Plánu udržateľnej mobility vypracovanej Žilinskou univerzitou, ktorá po dôkladnej analýze skonštatovala potrebu navýšenia vozidlového parku. Rozšírením vozidlového parku bude možné v budúcnosti naďalej poskytovať cestujúcej verejnosti kvalitnú ekologickú dopravu v primeranom rozsahu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Dopravný podnik mesta Martin prevádzkuje v aglomerácii mesta 37 vozidiel s pohonom CNG. Pre potreby udržateľnosti prevádzky v budúcom období vzišla potreba doplniť vozidlový park o ďalších päť autobusov.
Celkové predpokladané oprávnené výdavky sú 1,7 milióna eur bez DPH, zo zdrojov Európskej únie má ísť na nákup viac ako 1,44 milióna eur, zo štátneho rozpočtu 118.965 eur, z vlastných zdrojov pôjde na nákup autobusov 135.960 eur.
